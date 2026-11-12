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E-bike e monopattini: gazebo informativo della Polizia Locale a Modena

E-bike e monopattini: gazebo informativo della Polizia Locale a Modena

Il 14 novembre gli agenti distribuiranno materiale sui corretti sistemi di ritenuta e le regole da seguire per viaggiare sicuri

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Appuntamento in piazza Matteotti a Modena per fornire ai cittadini informazioni sui veicoli di mobilità sostenibile, in particolare e-bike e monopattini elettrici. La Polizia locale di Modena sarà presente con un gazebo informativo questo sabato 14 novembre, dalle 9 alle 12, per rispondere alle domande dei passanti, spiegare le regole del Codice della strada, fornire consigli e distribuire materiale informativo sulle norme e sui comportamenti corretti da seguire.

 

L'iniziativa informativa, realizzata anche lo scorso sabato 7 novembre, si colloca nelle azioni della campagna di controlli intensificati della Polizia locale di Modena dedicata a garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale e a tutelare l'incolumità della cosiddetta 'utenza debole' della strada attraverso un insieme di interventi che non si limitano alle misure repressive e sanzionatorie, ma prestano particolare attenzione anche alla prevenzione e all'informazione.

 

La campagna di controlli intensificati, che ha preso il via lunedì 9 novembre e andrà avanti fino a fine mese, per quanto riguarda i monopattini elettrici si concentra sulla presenza del contrassegno identificativo del responsabile della circolazione e della polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile. Vengono inoltre verificati l'utilizzo del casco, obbligatorio per tutti i conducenti, il rispetto dei requisiti di età minima di 14 anni, il divieto di trasportare passeggeri e quello di utilizzare il telefono durante la guida.
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E ancora, vengono effettuati controlli sulla velocità massima consentita, pari a 20 chilometri orari su strada e 6 chilometri orari nelle aree pedonali, e sulla potenza del motore. Controllati, inoltre, la presenza delle luci e degli indicatori direzionali, oltre all'utilizzo del giubbotto retroriflettente nella fascia oraria compresa tra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba.

 

Monopattini e biciclette: quando sono irregolari e le sanzioni previste
Per i monopattini irregolari o non conformi sono previste sanzioni da 200 a 800 euro, con possibilità di sequestro o confisca del mezzo nei casi in cui la potenza superi 1 kW. Le violazioni delle norme di comportamento, tra cui la mancanza di casco, contrassegno, assicurazione o dispositivi luminosi, comportano sanzioni generalmente comprese tra 50 e 250 euro.
I controlli riguardano anche le biciclette a pedalata assistita. In questo caso gli agenti verificano che i mezzi siano effettivamente conformi alla normativa: il motore deve attivarsi esclusivamente attraverso la pedalata, l'assistenza deve interrompersi al raggiungimento dei 25 chilometri orari e la potenza non deve superare i 250 W.
È ammessa la funzione di assistenza alla camminata, cosiddetta walk assist, fino a 6 chilometri orari.

 

Le verifiche sono finalizzate anche a individuare eventuali modifiche che alterino le caratteristiche del mezzo attraverso acceleratori o sistemi di sblocco della velocità. Le sanzioni per le modifiche alle biciclette a pedalata assistita possono superare gli 800 euro e arrivare a oltre 3 mila euro, a seconda della violazione contestata, oltre al sequestro del veicolo ai fini della confisca.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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