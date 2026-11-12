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Modena celebra Sant'Omobono con un concerto alla Chiesa del Voto

Modena celebra Sant'Omobono con un concerto alla Chiesa del Voto

Domenica 15 novembre alle 17, per il concerto dedicato al compatrono della città, Modena Musica Sacra ospita il gruppo vocale Il Convitto Armonico

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In occasione della ricorrenza di Sant'Omobono, compatrono di Modena, che si celebra il 13 novembre, Modena Musica Sacra propone un concerto aperto alla cittadinanza. Mercante cremonese del XII secolo, Sant'Omobono è ricordato per la sua generosità verso i poveri. L'appuntamento è domenica 15 novembre alle 17 nella Chiesa della Madonna del Voto, in via Emilia Centro a Modena, ingresso libero.

Ospite del pomeriggio sarà Il Convitto Armonico, gruppo vocale specializzato nel repertorio corale antico, diretto da Stefano Buschini, con Marco Montanelli all'organo. Il programma, Italia e Inghilterra: due scuole polifoniche a confronto, accosta pagine di particolare impegno esecutivo e offre al pubblico l'occasione di ascoltare brani della tradizione inglese che in Italia si eseguono di rado.

La prima parte si apre con l'Imperatrix reginarum di Franchino Gaffurio e prosegue con i mottetti di Giovanni Pierluigi da Palestrina, tra cui Sicut cervus e Sitivit anima mea, il Christus factus est di Felice Anerio e l'Adoramus te, Christe di Giovanni Maria Nanino. Nella seconda parte si ascolteranno musiche di Thomas Tallis, tra cui O nata lux de lumine e due intonazioni del Te lucis ante terminum, l'Ave verum corpus e altri brani di William Byrd, fino alle due pagine conclusive di Henry Purcell, Remember not, Lord, our offenses e O God, thou art my God.

Fondato nel 1990 da Stefano Buschini e Marco Montanelli, Il Convitto Armonico ha tenuto concerti in Italia e in diversi Paesi europei, ha vinto cinque concorsi corali nazionali ed è stato coro laboratorio del Conservatorio «Giacomo Puccini» della Spezia fino al 2025. Per l'etichetta Tactus ha inciso musiche di Marc'Antonio Ingegneri, Tomás Luis de Victoria e Franchino Gaffurio. È in preparazione una registrazione dedicata a Palestrina.

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