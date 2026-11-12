Visita medicina sportiva impossibile l'Ausl risponde: 'Tante richieste rispetto al personale, ma le prenotazioni non sono sospese'

'Comprendiamo il disagio espresso dalla mamma di Leonardo e, in particolare, le difficoltà che possono derivare per un ragazzo che necessita del rinnovo della certificazione per proseguire l'attività sportiva agonistica. Desideriamo però rassicurare sul fatto che il servizio di Medicina dello Sport è regolarmente attivo e le prenotazioni non sono state sospese'. Così l'Ausl di Modena risponde alla madre di un ragazzo che dovendo ottenere il certificato di idoneità fisica per la pratica sportiva aveva tentato ripetutamente, e senza successo, di prenotare la visita medica attraverso il fascicolo sanitario elettronico. I motivi di tale difficoltà sarebbero, stando alla risposta dell'Ausl, 'riconducibili all'elavato numero di richieste a fronte di un numero ridotto di professionisti'.
'La richiesta provinciale è molto elevata, circa 11mila prestazioni all'anno, a fronte di una disponibilità di personale medico attualmente molto ridotta per la difficoltà a reperire professionisti. La medicina dello sport è infatti una branca che sul settore privato offre moltissime opportunità e il Sistema sanitario pubblico risulta meno attrattivo, nonostante gli sforzi dell’Azienda a reperire personale.
Questa situazione determina una rapida saturazione dei posti disponibili al momento dell'apertura delle agende. L'Azienda USL di Modena è impegnata a utilizzare al massimo la capacità disponibile e a dare risposta al maggior numero possibile di richieste, nella consapevolezza dell'importanza della certificazione per chi pratica sport agonistico, in particolare per i minori'. In questo scenario la risposta dell'Ausl, a chi non vuole rassegnarsi all'alternativa di rivolgersi al privato, richiama l'opportunità di riprovare.
'Si ricorda che è sempre opportuno verificare periodicamente la disponibilità, anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, le immissioni di nuove visite e le eventuali disdette che rendono infatti nuovamente prenotabili posti che possono liberarsi anche nel corso delle settimane'.
Visita medicina sportiva impossibile l'Ausl risponde: 'Tante richieste rispetto al personale, ma le prenotazioni non sono sospese'
L'Azienda risponde alla madre che aveva contestato l'impossibiltà di prenotare la visita per il figlio. 'Opportuno verificare eventuali disdette e immissione di nuove visite'
'Comprendiamo il disagio espresso dalla mamma di Leonardo e, in particolare, le difficoltà che possono derivare per un ragazzo che necessita del rinnovo della certificazione per proseguire l'attività sportiva agonistica. Desideriamo però rassicurare sul fatto che il servizio di Medicina dello Sport è regolarmente attivo e le prenotazioni non sono state sospese'. Così l'Ausl di Modena risponde alla madre di un ragazzo che dovendo ottenere il certificato di idoneità fisica per la pratica sportiva aveva tentato ripetutamente, e senza successo, di prenotare la visita medica attraverso il fascicolo sanitario elettronico. I motivi di tale difficoltà sarebbero, stando alla risposta dell'Ausl, 'riconducibili all'elavato numero di richieste a fronte di un numero ridotto di professionisti'.
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