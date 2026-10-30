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Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Come da nostra precisa richiesta, abbiamo appreso che si tratta di 'un seminario per amministratori, non aperto al pubblico o alla stampa'

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E' iniziata oggi a Palagano la due giorni che dovrà decidere le sorti della sanità modenese, in particolare la proposta lanciata dal sindaco Mezzetti - in accordo col Dg Ausl Altini - di svuotare il Policlinico di Modena, creando negli spazi liberi alloggi per studenti, e creare un nuovo ospedale a Baggiovara. L'evento, come spiegato dallo stesso primo cittadino di Modena, doveva essere il momento ufficiale nel quale presentare il progetto, ma le anticipazioni de La Pressa lo avrebbero costretto ad anticipare i tempi con la famosa intervista in esclusiva alla Gazzetta di Modena. Da notare che prima di quella intervista i sindaci stessi della Ctss (Conferenza territoriale socio-sanitaria) non sapevano nulla, come testimoniarono le parole del primo cittadino di Castelfranco, Gianni Gargano.
Formalmente si tratta di un incontro della Ctss e quindi evento assolutamente pubblico, ma non possiamo che registrare due aspetti.
Il primo riguarda la presenza di sponsor privati: Edison next (l'azienda approdata a Modena città nella gestione della illuminazione pubblica al posto di Hera Luce) e Tresse costruzioni, azienda edile e impiantistica di Verona (che di recente si è aggiudicata con affidamento diretto i lavori per la sostituzione di tubazioni all'Opera Pia Castiglioni di Formigine), ai quali si aggiunge il patrocinio della Simm, la Società Italiana di leadership e Management in Medicina, presieduta dallo stesso Dg Ausl Mattia Altini.
Il secondo aspetto riguarda la 'trasparenza' dell'evento.
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Come da nostra precisa richiesta, abbiamo appreso che si tratta di 'un seminario per amministratori, non aperto al pubblico o alla stampa'.
Il programma prevede gli interventi, tra gli altri, dello stesso sindaco Mezzetti, del rettore Cucchiara, del presidente della Regione De Pascale, dell'assessore Fabi, dei Dg Ausl, Aou e Ospedale Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani e di diversi sindaci, tra i quali Massimo Paradisi, sindaco Castelnuovo e segretario provinciale Pd. Assente dalla locandina del programma - pur invitato - il presidente della Commissione sanità Muzzarelli. A fare gli onori di casa il presidente della Provincia, nonchè sindaco del Comune che ospita la due giorni, Fabio Braglia.
G.Leo.
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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