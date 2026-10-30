Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Formalmente si tratta di un incontro della Ctss e quindi evento assolutamente pubblico, ma non possiamo che registrare due aspetti.
Il primo riguarda la presenza di sponsor privati: Edison next (l'azienda approdata a Modena città nella gestione della illuminazione pubblica al posto di Hera Luce) e Tresse costruzioni, azienda edile e impiantistica di Verona (che di recente si è aggiudicata con affidamento diretto i lavori per la sostituzione di tubazioni all'Opera Pia Castiglioni di Formigine), ai quali si aggiunge il patrocinio della Simm, la Società Italiana di leadership e Management in Medicina, presieduta dallo stesso Dg Ausl Mattia Altini.
Il secondo aspetto riguarda la 'trasparenza' dell'evento.
Il programma prevede gli interventi, tra gli altri, dello stesso sindaco Mezzetti, del rettore Cucchiara, del presidente della Regione De Pascale, dell'assessore Fabi, dei Dg Ausl, Aou e Ospedale Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani e di diversi sindaci, tra i quali Massimo Paradisi, sindaco Castelnuovo e segretario provinciale Pd. Assente dalla locandina del programma - pur invitato - il presidente della Commissione sanità Muzzarelli. A fare gli onori di casa il presidente della Provincia, nonchè sindaco del Comune che ospita la due giorni, Fabio Braglia.
G.Leo.