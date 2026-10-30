Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti

Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti
Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti
Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti
Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti
Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti
Modena, in mille al corteo: bruciate bandiere di Israele e degli Stati Uniti

Corteo intorno al centro contro guerra e caro-vita. Diviso tra chi condanna e chi inneggia alla violenza. La presenza dei movimenti pro Palestina è stata prevalente, accanto alla sinistra radicale e al Partito comunista rivoluzionario

2 minuti di lettura
In mille, soprattutto giovanissimi, dietro le insegne dei movimenti pro Palestina, della sinistra radicale e del Partito comunista rivoluzionario. Il corteo di oggi a Modena si divide tra chi invoca 'la violenza giusta' e chi ribadisce che 'l'unica violenza è la precarietà'. E mentre sfilano, i ragazzi intonano cori contro il Governo Meloni, Salvini e Vannacci.
Il momento più estremo, anche sul piano simbolico, è arrivato in largo Garibaldi. Dopo aver percorso i viali intorno al centro, i manifestanti si sono fermati, hanno dispiegato le bandiere di Israele e degli Stati Uniti e le hanno date alle fiamme, tra applausi e cori. Un gesto che ha segnato la giornata e che ha fotografato la radicalità di una parte del corteo, partito e tornato in piazza Novi Sad con circa mille ragazzi, in larga parte studenti.
La presenza dei movimenti pro Palestina è stata prevalente, accanto alla sinistra radicale e al Partito comunista rivoluzionario, il Cobas e i Collettivi. Per ore la sfilata ha camminato lungo il perimetro del centro, bloccando la circolazione nei tratti interessati.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Sul fronte dei contenuti, a molti slogan contro il riarmo e a favore delle risorse per sanità, scuola, welfare e lavoro si sono alternati cori che inneggiavano alla rivoluzione e alla violenza, con inviti a 'fare come in Francia' mettendo a fuoco le città.

È proprio sul tema della violenza che il corteo si è mostrato diviso. Dal megafono una giovane manifestante ha rivendicato una linea dura: 'Ci siamo stufati di essere moderati'. Essere assimilati ai black bloc o ai 'sorosiani', ha sostenuto, o essere sempre incasellati in qualcosa, 'non fa che limitare la nostra forza, che deve essere quella della rivoluzione e di una violenza che, per una causa giusta, può essere legittima'.
A fare da contraltare è stato un altro ragazzo, anch'egli al megafono: 'Non dobbiamo cedere alle provocazioni. L'unica violenza è quella di un lavoro che resta precario per anni, a trent'anni, del lavoro che non c'è, di una scuola che non garantisce nemmeno la sicurezza, di un'intera generazione senza prospettive'.
Due visioni che convivono nello stesso corteo: da una parte chi si dichiara contro ogni forma di violenza, devastazione e danneggiamento, dall'altra chi considera la violenza uno strumento di una lotta sociale che, per affermarsi, deve ricorrere anche a forme più estreme.

Nel corso della manifestazione è stato richiamato Fakir, indicato come vittima di una violenza 'squadrista e fascista', e si sono moltiplicati gli slogan e le offese contro le forze dell'ordine.
La sosta e il breve comizio in largo Garibaldi hanno rappresentato il culmine simbolico della giornata, con il rogo delle bandiere. L'ultima tappa, con nuovi cori contro la polizia e un altro ricordo di Fakir, è stata in largo Aldo Moro. Da lì il corteo si è in parte sciolto e in parte ha raggiunto il parco Novi Sad, dove si è concluso intorno alle 13.15.
Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia

Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia

Modena, Federconsumatori attacca: 'La tragedia ridicola del taglio delle accise'

Modena, Federconsumatori attacca: 'La tragedia ridicola del taglio delle accise'

Così lo svuotamento del Policlinico di Modena pensato da Mezzetti e Altini anticipa il Ddl 1825 del Governo Meloni

Così lo svuotamento del Policlinico di Modena pensato da Mezzetti e Altini anticipa il Ddl 1825 del Governo Meloni

'Policlinico svuotato, le parole di Mezzetti non rassicurano per nulla: cosa significa coprire l'80% dei bisogni?'

'Policlinico svuotato, le parole di Mezzetti non rassicurano per nulla: cosa significa coprire l'80% dei bisogni?'

Svuotamento Policlinico Modena, Fdi mette un argine: 'No a maxi ospedale a Baggiovara, salvaguardare via del Pozzo'

Svuotamento Policlinico Modena, Fdi mette un argine: 'No a maxi ospedale a Baggiovara, salvaguardare via del Pozzo'

Modena, confiscato un taxi abusivo: conducente denunciato

Modena, confiscato un taxi abusivo: conducente denunciato

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Sanità pubblica, ecco il rapporto Gimbe: 'Mancano le risorse, il Governo ascolti il suo stesso ministro'

Sanità pubblica, ecco il rapporto Gimbe: 'Mancano le risorse, il Governo ascolti il suo stesso ministro'

Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Policlinico svuotato, tra Mezzetti e Lenzini scoppia la pace: stesse idee con parole diverse

Policlinico svuotato, tra Mezzetti e Lenzini scoppia la pace: stesse idee con parole diverse

'Modena, improvviso sgombero alle Costellazioni: in che modo il Comune di Modena ha garantito i minori coinvolti?'

'Modena, improvviso sgombero alle Costellazioni: in che modo il Comune di Modena ha garantito i minori coinvolti?'