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Modena, confiscato un taxi abusivo: conducente denunciato

Modena, confiscato un taxi abusivo: conducente denunciato

Alla guida si trovava una persona titolare di una licenza rilasciata dal Comune di Carpi

1 minuto di lettura

Un taxi abusivo, già sottoposto a sequestro, è stato individuato in circolazione a Modena e confiscato al termine di un controllo congiunto della Polizia locale di Modena e di quella delle Terre d’Argine, con il coinvolgimento del Comando di Carpi. L’intervento, effettuato il 26 ottobre, ha portato anche alla denuncia del conducente.

Il servizio era stato predisposto per verificare alcune segnalazioni relative all’utilizzo di taxi da parte di persone prive di licenza, con episodi segnalati nei territori dei due comuni. Durante il controllo stradale, gli agenti hanno individuato il veicolo mentre circolava nel territorio comunale di Modena. Alla guida si trovava una persona titolare di una licenza rilasciata dal Comune di Carpi.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il taxi era già stato sottoposto a sequestro per una violazione relativa all’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente (Ncc). Il provvedimento era stato eseguito dalla Polizia stradale di Ravenna nell’agosto scorso, nell’ambito di un servizio di contrasto all’abusivismo nel settore taxi e Ncc svolto presso il porto di Ravenna.

Al termine degli accertamenti, i Comandi di Modena e Terre d’Argine hanno proceduto alla confisca del veicolo e alla denuncia della persona trovata alla guida del mezzo, responsabile di aver rimesso in circolazione il veicolo sottoposto a sequestro.

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