Policlinico svuotato, tra Mezzetti e Lenzini scoppia la pace: stesse idee con parole diverse
Il sindaco di Modena ribadisce la volontà di creare un nuovo Policlinico a Baggiovara, il segretario Pd punta tutto sul nuovo Pal
29 ottobre 2026 alle 22:43
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La lite della locandina col nome del sindaco, prima assente poi riapparso davanti a tutti, si è sciolta in fretta questa sera a San Damaso. Il primo cittadino di Modena Massimo Mezzetti e il segretario cittadino Pd Diego Lenzini si sono confrontati sul progetto di svuotamento del Policlinico di Modena e creazione di un nuovo super ospedale a Baggiovara. Sostanziale accordo tra i due che hanno espresso concetti simili con parole diverse. Grande assente Gian Carlo Muzzarelli: è forse la prima volta che l'ex sindaco di Modena non partecipa a un appuntamento assembleare Pd dove si parla di sanità (egli oggi è presidente della commissione regionale su questo tema) e futuro della città. Presenti anche se con ruolo da comprimari gli assessori Maletti, Bortolamasi, Guerzoni e Venturelli. Il nocciolo della serata infatti si è praticamente esaurito con gli interventi di Mezzetti e Lenzini, ai quali ha fatto seguito la creazione di tre tavoli tematici su viabilità, salute e infrastrutture coordinati dai rispettivi assessori. Rispetto al tema ospedale l'unico applauso strappato alla platea lo incassa, anche se non in modo unanime, il sindaco Mezzetti, con un esplicito e diffuso invito dei presenti a trovare un accordo.
Comunque, come detto, l'accordo tra il
segretario Pd e il sindaco di Modena stasera è stato abbastanza evidente. 'Bisogna partire da un dato estremamente positivo, cioè la sceta della Regione Emilia Romagna di investire nella sanità pubblica a Modena - ha detto Lenzini -. Il dibattito emerso dopo la intervista di Massimo è l'inizio di un percorso, perchè per arrivare a capire come sarà l'assetto della sanità pubblica nella nostra provincia c'è un passaggio imprescindibile rappresentato dal Pal. Un piano che deve definire insieme a medici, cittadini, parti sociali, il modello che vogliamo. Sul Policlinico lo ha detto il sindaco e lo diciamo noi: il cuore del Policlinico non si sposta e il Pronto soccorso continuerà a dare lo stesso servizio di oggi. Se alcune attività specialistiche saranno da spostare, lo deciderà il Pal'.
'Abbiamo pensato di portare a Baggiovara un nuovo Policlinico altamente specializzato anche per lo studio universitario e attuare una piena integrazione tra Ausl e Aou - ha detto Mezzetti -. Una integrazione che deve essere anche fisica, laddove superiamo i doppioni. Al Policlinico invece resta l'ospedale cittadino dove poter continuare ad andare per affrontare l'80% delle esigenze mediche che rappresentano la bassa e media complessità'. Gi.Ga.
Gianni Galeotti
Giornalista
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...
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