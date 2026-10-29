Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, tra Mezzetti e Lenzini scoppia la pace: stesse idee con parole diverse

Policlinico svuotato, tra Mezzetti e Lenzini scoppia la pace: stesse idee con parole diverse

Il sindaco di Modena ribadisce la volontà di creare un nuovo Policlinico a Baggiovara, il segretario Pd punta tutto sul nuovo Pal

2 minuti di lettura
La lite della locandina col nome del sindaco, prima assente poi riapparso davanti a tutti, si è sciolta in fretta questa sera a San Damaso. Il primo cittadino di Modena Massimo Mezzetti e il segretario cittadino Pd Diego Lenzini si sono confrontati sul progetto di svuotamento del Policlinico di Modena e creazione di un nuovo super ospedale a Baggiovara. Sostanziale accordo tra i due che hanno espresso concetti simili con parole diverse. Grande assente Gian Carlo Muzzarelli: è forse la prima volta che l'ex sindaco di Modena non partecipa a un appuntamento assembleare Pd dove si parla di sanità (egli oggi è presidente della commissione regionale su questo tema) e futuro della città. Presenti anche se con ruolo da comprimari gli assessori Maletti, Bortolamasi, Guerzoni e Venturelli. Il nocciolo della serata infatti si è praticamente esaurito con gli interventi di Mezzetti e Lenzini, ai quali ha fatto seguito la creazione di tre tavoli tematici su viabilità, salute e infrastrutture coordinati dai rispettivi assessori. Rispetto al tema ospedale l'unico applauso strappato alla platea lo incassa, anche se non in modo unanime, il sindaco Mezzetti, con un esplicito e diffuso invito dei presenti a trovare un accordo.

Comunque, come detto, l'accordo tra il
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
segretario Pd e il sindaco di Modena stasera è stato abbastanza evidente.
'Bisogna partire da un dato estremamente positivo, cioè la sceta della Regione Emilia Romagna di investire nella sanità pubblica a Modena - ha detto Lenzini -. Il dibattito emerso dopo la intervista di Massimo è l'inizio di un percorso, perchè per arrivare a capire come sarà l'assetto della sanità pubblica nella nostra provincia c'è un passaggio imprescindibile rappresentato dal Pal. Un piano che deve definire insieme a medici, cittadini, parti sociali, il modello che vogliamo. Sul Policlinico lo ha detto il sindaco e lo diciamo noi: il cuore del Policlinico non si sposta e il Pronto soccorso continuerà a dare lo stesso servizio di oggi. Se alcune attività specialistiche saranno da spostare, lo deciderà il Pal'.

'Abbiamo pensato di portare a Baggiovara un nuovo Policlinico altamente specializzato anche per lo studio universitario e attuare una piena integrazione tra Ausl e Aou - ha detto Mezzetti -. Una integrazione che deve essere anche fisica, laddove superiamo i doppioni. Al Policlinico invece resta l'ospedale cittadino dove poter continuare ad andare per affrontare l'80% delle esigenze mediche che rappresentano la bassa e media complessità'.
Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, improvviso sgombero alle Costellazioni: in che modo il Comune di Modena ha garantito i minori coinvolti?'

'Modena, improvviso sgombero alle Costellazioni: in che modo il Comune di Modena ha garantito i minori coinvolti?'

Policlinico Modena svuotato: si vagheggia un maxi-Baggiovara, eppure ci sarebbe un progetto già donato per via del Pozzo

Policlinico Modena svuotato: si vagheggia un maxi-Baggiovara, eppure ci sarebbe un progetto già donato per via del Pozzo

Modena-Mantova, prevendita verso quota 10mila: Curva Montagnani vicina al quinto sold out di fila

Modena-Mantova, prevendita verso quota 10mila: Curva Montagnani vicina al quinto sold out di fila

Policlinico svuotato, Pd Modena alle corde: come col teatrino degli 8 candidati tocca al Provinciale mettere ordine

Policlinico svuotato, Pd Modena alle corde: come col teatrino degli 8 candidati tocca al Provinciale mettere ordine

Policlinico svuotato, domani la due giorni a Palagano che doveva svelare il progetto: sponsor Edison e azienda edile

Policlinico svuotato, domani la due giorni a Palagano che doveva svelare il progetto: sponsor Edison e azienda edile

Policlinico svuotato, Trande, Muzzarelli e Ferrari cercano una sintesi: 'Un nuovo Piano sanitario costruito col territorio'

Policlinico svuotato, Trande, Muzzarelli e Ferrari cercano una sintesi: 'Un nuovo Piano sanitario costruito col territorio'

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti 'Il piano Mezzetti mette pietra tombale sul Policlinico di Modena: Pd di Pavullo e Mirandola ve lo possono spiegare'

'Il piano Mezzetti mette pietra tombale sul Policlinico di Modena: Pd di Pavullo e Mirandola ve lo possono spiegare'

'Grazie a Forza Italia il Comune di Modena sgombera Costellazioni. E il catasto smentisce la Maletti'

'Grazie a Forza Italia il Comune di Modena sgombera Costellazioni. E il catasto smentisce la Maletti'

Patto per il Nord: 'Sanità modenese, fermate il declassamento: il Policlinico deve rimanere un’eccellenza'

Patto per il Nord: 'Sanità modenese, fermate il declassamento: il Policlinico deve rimanere un’eccellenza'

'Modena, Costellazioni: nessuno ha verificato che da anni non fosse in regola con la normativa antincendio?'

'Modena, Costellazioni: nessuno ha verificato che da anni non fosse in regola con la normativa antincendio?'