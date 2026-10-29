Policlinico svuotato, domani la due giorni a Palagano che doveva svelare il progetto: sponsor Edison e azienda edile

Doveva essere - come ha spiegato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti - il luogo dove annunciare il progetto di svuotamento del Policlinico e la realizzazione dell'ospedale da 550 milioni a Baggiovara. Le anticipazioni de La Pressa hanno però obbligato il primo cittadino a rendere noto in anticipo l'idea, ma il convegno di Palagano si terrà ugualmente. L'incontro di due giorni, nel Comune guidato dal sindaco Fabio Braglia (presidente della Provincia), si terrà domani e dopodomani. La locandina mostra tutti i relatori e il programma dei lavori di un evento che ha come titolo 'Salute futura: laboratorio formativo per gli amministratori locali', promosso dalla Ctss.

Da sottolineare la presenza di due sponsor: Edison next (l'azienda approdata a Modena città nella gestione della illuminazione pubblica al posto di Hera Luce) e Tresse costruzioni, azienda edile e impiantistica di Verona (qui il sito).

Il programma (sotto) prevede gli interventi, tra gli altri, dello stesso sindaco Mezzetti, del rettore Cucchiara, del presidente della Regione De Pascale, dell'assessore Fabi e dei Dg Ausl, Aou e Ospedale Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani. Assente dalla locandina del programma il presidente della Commissione sanità Muzzarelli.



