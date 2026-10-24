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Modena, Mezzetti umilia il Pd: nella locandina ora appare il sindaco, davanti anche al padrone di casa

Modena, Mezzetti umilia il Pd: nella locandina ora appare il sindaco, davanti anche al padrone di casa

Dopo l'intervento del sindaco il Pd ha quindi innestato la retromarcia e ha corretto la locandina, mettendo il primo cittadino davanti al muzzarelliano Lenzini

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Imbarazzato e imbarazzante intervento del Pd di Modena. Dopo la polemica innescata dal mancato invito del sindaco del 29 ottobre a San Damaso sulla Modena del futuro, il Pd guidato dal muzzarelliano Diego Lenzini corregge il post pubblicato sui social e pubblica una locandina aggiornata con in testa il nome del sindaco tra i relatori.

Ricordiamo che il sindaco Mezzetti, evidentemente inizialmente invitato, aveva attaccato in modo pubblico e inedito il Pd con un post social poi cancellato, probabilmente dal Pd stesso. 'Eravamo d'accordo che ci fossi anche io. E' cambiato qualcosa?' - scriveva. Una critica libera dalla melassa dei rituali della politica che testimoniava il livello altissimo di frattura tra Mezzetti e il suo Pd, anche rispetto alla componente dei suoi assessori teoricamente fidati, Bortolomasi e Maletti, presenti insieme a Venturelli e Guerzoni.

Dopo l'intervento del sindaco il Pd ha quindi innestato la retromarcia e ha corretto la locandina, mettendo il primo cittadino al primo posto, davanti anche al padrone di casa, il segretario Lenzini.

Nella foto la locandina prima e dopo

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