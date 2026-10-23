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Modena, Pd e Mezzetti ai ferri corti: all'incontro con gli assessori il sindaco viene escluso e si arrabbia sui social

Modena, Pd e Mezzetti ai ferri corti: all'incontro con gli assessori il sindaco viene escluso e si arrabbia sui social

Meschieri: 'E' arrivato il momento di staccare la spina a un sistema privo di spinta propulsiva, che ormai funziona solo per inerzia'

1 minuto di lettura

Giovedì prossimo alla Polisportiva San Damaso si terrà un incontro sul futuro di Modena promosso dal Pd. Il titolo è eloquente: 'Cosa succede in città...' Presenti gli assessori Maletti, Bortolomasi, Guerzoni, Venturelli e il segretario cittadino Pd Lenzini.

Il sindaco Mezzetti, evidentemente inizialmente invitato, attacca in modo pubblico e inedito il Pd con un post social poi cancellato. 'Eravamo d'accordo che ci fossi anche io. E' cambiato qualcosa?' - scrive. Una critica del tutto fuori dalla melassa dei rituali della politica che testimonia il livello altissimo di frattura tra Mezzetti e il suo Pd, anche rispetto alla componente dei suoi assessori fidati, Bortolomasi e Maletti.

'La giunta Mezzetti ha i giorni contati? - si spinge a chiedersi Mattia Meschieri del Comitato Modena Merita di più -. Mezzetti e il Pd sono ai ferri corti e questa è l'ennesima conferma. Il messaggio del sindaco è stato successivamente cancellato, non sappiamo se dallo stesso Mezzetti o dal gestore della pagina PD Città di Modena. Lo screen però resta ed è stato visto da più persone. Dopo il disastro mediatico della notizia del Policlinico e la lunga serie di sventure accadute negli ultimi mesi, potrebbe esser arrivato il momento di staccare la spina a un sistema privo di spinta propulsiva, che ormai funziona solo per inerzia? Modena ha bisogno di cambiare, presto potremmo trovarci davanti all'incredibile possibilità di provare a farlo per davvero'.

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