'Quando si dice che si svuota il Policlinico, io dico che il Policlinico non si svuota per nulla. Al Policlinico resteranno tutti i reparti che oggi già affrontano l'80% della domanda e porteremo a Baggiovara i reparti di alta eccellenza perchè li integreremo con l'ospedale civile'. Lo ha detto questa sera letteralmente il sindaco di Modena Massimo Mezzetti alla serata a San Damaso durante il confronto col segretario Pd Diego Lenzini.
Le parole del primo cittadino appaiono dunque come una sorta di richiamo anche al nostro giornale che sottolinea da giorni l'annunciato svuotamento dell'ospedale. Il punto è che non se lo è inventato La Pressa il concetto di 'Policlinico svuotato'. Ecco cosa ha dichiarato testualmente il sindaco nella famosa intervista alla Gazzetta di Modena. 'Tutto ciò che resterà al Policlinico sarà previsto negli spazi ristrutturati in questi anni con oltre 100 milioni. Sugli spazi che resteranno liberi si aprirà un discorso con tutti gli attori coinvolti: c’è bisogno di aree universitarie, alloggi per i medici e gli infermieri, per gli studenti stessi'.
Ora, se così non è, se il primo cittadino ha cambiato idea e non ci sarà alcuno spazio lasciato libero per alloggi per studenti e medici, allora bene, è giusto non parlare più di 'Policlinico svuotato', a fronte di un cambio di idea di Mezzetti. Mutare opinione o riconoscere un errore è assolutamente legittimo. Se invece viene confermato quanto detto nella famosa intervista, allora è evidente lo svuotamento. Basta essere chiari su questo punto. Con il nostro giornale, coi lettori e coi modenesi e non ribaltare sui giornalisti quanto dichiarato in prima persona.
Giuseppe Leonelli
Modena: ora Mezzetti nega lo svuotamento del Policlinico, ma nell'intervista parlò chiaramente di alloggi negli spazi lasciati liberi
Se il sindaco ha cambiato idea e non ci sarà alcuno spazio lasciato libero per alloggi per studenti e medici, allora è giusto non parlare più di 'svuotamento'
'Quando si dice che si svuota il Policlinico, io dico che il Policlinico non si svuota per nulla. Al Policlinico resteranno tutti i reparti che oggi già affrontano l'80% della domanda e porteremo a Baggiovara i reparti di alta eccellenza perchè li integreremo con l'ospedale civile'. Lo ha detto questa sera letteralmente il sindaco di Modena Massimo Mezzetti alla serata a San Damaso durante il confronto col segretario Pd Diego Lenzini.
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