La Polizia di Modena ha tratto in arresto un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina.
Intorno alle 21 di ieri la polizia è intervenuta presso un’azienda in zona Torrazzi dove era stata segnalata la presenza di alcune persone sospette con torce al seguito, che si erano introdotte all’interno della ditta.
Gli agenti, hanno cinturato l’area circostante al fine di monitorare tutte le possibili vie di fuga, sorprendendo il 31enne mentre scavalcava una recinzione di confine per scappare tra le sterpaglie adiacenti. Raggiunto dagli operatori, l’uomo ha opposto resistenza, tentando di colpirli con pugni e calci.
Con sè aveva un paio di guanti da lavoro e una torcia frontale.
A seguito del sopralluogo è stata constatata la forzatura del portone d’ingresso dell’azienda e un sacco in plastica, abbandonato in officina, all’interno del quale era stato riposto diverso materiale del valore complessivo di circa 80mila euro.
Questa mattina, il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. Indagini in corso per risalire agli altri componenti del gruppo.
Tentato furto in un’azienda in zona Torrazzi: un arresto della Polizia di Stato
A seguito di una segnalazione agenti sul posto. L'uomo, di 31 anni, ha tentato la fuga lasciando abbandonato all'interno un sacco con refurtiva per 80.000 euro
La Polizia di Modena ha tratto in arresto un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina.
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