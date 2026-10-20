Il 18 ottobre in piazza Baccarini di Finale Emilia, i carabinieri hanno arrestato, in flagranza, un uomo per spaccio. L'uomo, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente, contenente 10 grammi circa di sostanza stupefacente, risultata positiva al narcotest cocaina. La successiva perquisizione presso il suo domicilio ha consentito di rinvenire e di sequestrare altri 35 grammi lordi della stessa droga, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 330 euro circa in contanti. Ieri, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Gip ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, due volte a settimana, presso la stazione dei carabinieri.
Finale Emilia, in piazza con droga e cocaina: arrestato per spaccio
Sequestrato materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 330 euro circa in contanti
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