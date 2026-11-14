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Sanitari aggrediti al Pronto Soccorso di Pavullo: la condanna delle Aziende sanitarie

Sanitari aggrediti al Pronto Soccorso di Pavullo: la condanna delle Aziende sanitarie

'Non possiamo pensare che la disponibilità di chi si prende cura degli altri sia dovuta a qualsiasi condizione'

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'Le Aziende sanitarie modenesi condannano fermamente l'aggressione fisica nei confronti di personale assistenziale avvenuta nella tarda serata di ieri, venerdì 13 novembre, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pavullo'.

L'episodio è stato riportato da La Pressa. Il paziente è stato successivamente trasferito in Pronto soccorso a Modena.

'Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti – sottolineano le Direzioni generali delle Aziende sanitarie modenesi – e ribadiamo che nessuna forma di violenza nei confronti di chi lavora per la salute delle persone può essere tollerata. Nei giorni scorsi si sono verificate altre situazioni simili in provincia: si tratta di episodi deprecabili, che vanno fermamente condannati. In un momento in cui i professionisti della salute mettono quotidianamente a disposizione della collettività competenze e professionalità, anche in un contesto in cui è sempre più difficile reperire personale sanitario, è necessario interrogarsi sul valore che attribuiamo a questo impegno. Non possiamo pensare che la disponibilità di chi si prende cura degli altri sia dovuta a qualsiasi condizione. Il rischio, altrimenti, è quello di compromettere progressivamente la possibilità stessa di garantire servizi di qualità, allontanando professionisti da un lavoro che richiede dedizione e responsabilità'.

'La cura – proseguono le Direzioni – si fonda anche sulla fiducia: quella dei cittadini nei confronti dei servizi sanitari e quella dei professionisti nella possibilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza e rispetto. Ricostruire e rafforzare questo rapporto è una responsabilità condivisa. Per questo è fondamentale promuovere una cultura della collaborazione e del rispetto reciproco, nella consapevolezza che la sicurezza degli operatori è una condizione essenziale per garantire l'assistenza a tutti'.

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