Sanitari aggrediti al Pronto Soccorso di Pavullo: la condanna delle Aziende sanitarie

'Le Aziende sanitarie modenesi condannano fermamente l'aggressione fisica nei confronti di personale assistenziale avvenuta nella tarda serata di ieri, venerdì 13 novembre, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pavullo'.

L'episodio è stato riportato da La Pressa. Il paziente è stato successivamente trasferito in Pronto soccorso a Modena.

'Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti – sottolineano le Direzioni generali delle Aziende sanitarie modenesi – e ribadiamo che nessuna forma di violenza nei confronti di chi lavora per la salute delle persone può essere tollerata. Nei giorni scorsi si sono verificate altre situazioni simili in provincia: si tratta di episodi deprecabili, che vanno fermamente condannati. In un momento in cui i professionisti della salute mettono quotidianamente a disposizione della collettività competenze e professionalità, anche in un contesto in cui è sempre più difficile reperire personale sanitario, è necessario interrogarsi sul valore che attribuiamo a questo impegno. Non possiamo pensare che la disponibilità di chi si prende cura degli altri sia dovuta a qualsiasi condizione. Il rischio, altrimenti, è quello di compromettere progressivamente la possibilità stessa di garantire servizi di qualità, allontanando professionisti da un lavoro che richiede dedizione e responsabilità'.

'La cura – proseguono le Direzioni – si fonda anche sulla fiducia: quella dei cittadini nei confronti dei servizi sanitari e quella dei professionisti nella possibilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza e rispetto. Ricostruire e rafforzare questo rapporto è una responsabilità condivisa. Per questo è fondamentale promuovere una cultura della collaborazione e del rispetto reciproco, nella consapevolezza che la sicurezza degli operatori è una condizione essenziale per garantire l'assistenza a tutti'.