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Pavullo, nuova rotatoria a Madonna dei Baldaccini: al via i lavori

Pavullo, nuova rotatoria a Madonna dei Baldaccini: al via i lavori

La nuova rotatoria sarà realizzata all’interno dell’area oggi occupata dall’intersezione e garantirà anche il collegamento con la strada per Montebonello

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Si è tenuto lo scorso mercoledì 11 novembre il secondo incontro presso la Prefettura di Modena per analizzare la nuova fase dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra la strada statale 12 e la strada provinciale 3 a Pavullo nei pressi della località Madonna dei Baldaccini.
Il Comitato Operativo per la Viabilità, coordinato dalla Prefettura, ha visto tra gli altri la partecipazione della Provincia di Modena, dei sindaci dei comuni di Pavullo nel Frignano e di Serramazzoni oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei gestori del Trasporto Pubblico Locale, della Regione e di Anas.

'Nel corso dell’incontro, sono state approfondite le tematiche condivise sulla cantierizzazione, volte alla definizione dei limiti di minor impatto per la necessaria esecuzione dei lavori - fa sapere Ana-. Nel dettaglio, Anas ha esposto la possibile soluzione di cantierizzazione dei lavori, elaborata con lo scopo di scongiurare la chiusura al traffico, anche temporanea, della provinciale. In esito a quanto sopra, i presenti hanno convenuto di procedere con i lavori garantendo sempre il transito mediante il senso unico alternato anche grazie alla realizzazione, da parte di Anas, dell’allargamento provvisorio di un tratto della strada provinciale.
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Nel dettaglio, a partire da lunedì 16 novembre, sulla SP3, nel tratto incluso tra via casa Bertacchini e l’innesto con la SS12, sarà attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico'.

'La conclusione di questa fase dei lavori, salvo condizioni meteo avverse, è programmata per mercoledì 2 dicembre. Successivamente il tratto sarà completamente riaperto al traffico in modalità di cantiere. Dal 3 dicembre e fino al completamento degli interventi, ci saranno alcune attività che renderanno necessaria la temporanea istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. Permane invece, lungo il tratto della SS12 interessato dai lavori il restringimento delle corsie esistenti, pur garantendo la contemporanea fruibilità dei flussi nelle direzioni opposte. L’attuale incrocio lascerà posto a una rotatoria, garantendo il miglioramento dei livelli di sicurezza e servizio nonché la fluidità del traffico lungo uno dei principali assi viari dell’Appennino modenese. La nuova rotatoria sarà realizzata all’interno dell’area oggi occupata dall’intersezione e garantirà anche il collegamento con la strada comunale per Montebonello. L’intervento, dal valore complessivo di investimento pari a 1,07 milioni di euro, si regge sul cofinanziamento garantito in forza della convenzione sottoscritta, da Anas, Comune di Pavullo nel Frignano e Provincia di Modena'.
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