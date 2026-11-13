'Carpi, con i dividendi Aimag creare un Fondo comunale per la compensazione della Tari'

'C'è una questione che la politica locale non può più permettersi di affrontare un problema alla volta: la crescente pressione economica sulle imprese e sulle famiglie. Non c'è soltanto la Tari. Ci sono le bollette dell'energia, dell'acqua e del gas, i carburanti, l’addizionale comunale Irpef, la Cosap, i trasporti, i beni di prima necessità, le tariffe dei servizi pubblici e il peso della fiscalità locale. Costi diversi, ma che finiscono tutti sullo stesso bilancio: quello delle famiglie e delle attività economiche. A Carpi, l'aumento della tariffa rifiuti per il 2026, pari al 9,9% per le utenze domestiche e al 10,1% per quelle non domestiche, rende evidente una difficoltà che riguarda l'intero territorio. Le famiglie vedono ridursi il proprio potere d'acquisto. I commercianti e gli imprenditori devono fare i conti con costi sempre più elevati, in un contesto nel quale mantenere competitività, investire e creare occupazione diventa più difficile'. Così, in una nota, a prima firma Simone Morelli (nella foto), una fetta delle opposizioni e della società civile carpigiana attacca l'amministrazione comunale.
A sottoscrivere il comunicato, insieme a Morelli, sono Anna Colli, Armando Nocera, Annalisa Bonaretti, i consiglieri Monica Medici e Michele De Rosa, Paolo Battini e Massimo Barbi.
'E mentre il costo della vita cresce, i tributi comunali sono già a livelli importanti.
'In questo quadro, la partecipazione del Comune in Aimag rappresenta una risorsa strategica, i dividendi ordinari e straordinari effettivamente spettanti all'amministrazione non possono essere considerati soltanto una voce di entrata del bilancio.
Dai dati richiamati nel dibattito pubblico emergono circa 1,4 milioni di euro di dividendi ordinari e una quota carpigiana stimata intorno ai 3 milioni di euro rispetto alla distribuzione straordinaria complessiva di 15,38 milioni. Cifre che dovranno essere riconciliate con gli atti definitivi e con le effettive spettanze del Comune. Proponiamo di istituire un Fondo comunale per la compensazione della Tari e la premialità dei cittadini e imprese virtuose, alimentato da una quota dei dividendi Aimag effettivamente spettanti al Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente.
La finalità deve essere precisa e verificabile: restituire ai cittadini ed imprese una parte delle risorse generate dalle partecipazioni pubbliche, alleggerendo il peso della tariffa rifiuti e premiando chi contribuisce concretamente a ridurre i costi del sistema'.
'Il principio è semplice: chi contribuisce a rendere il sistema più sostenibile deve poterne ricavare anche un beneficio economico invece di vedersi aumentare la tassa Non è ragionevole chiedere ad imprese e cittadini maggiore responsabilità ambientale come fatto fino ad ora in questi anni senza rendere visibile il vantaggio di comportamenti corretti. La sostenibilità deve diventare anche convenienza. Accanto al fondo occorre affrontare il funzionamento del sistema dei rifiuti.