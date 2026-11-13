'Carpi, con i dividendi Aimag creare un Fondo comunale per la compensazione della Tari'

'C'è una questione che la politica locale non può più permettersi di affrontare un problema alla volta: la crescente pressione economica sulle imprese e sulle famiglie. Non c'è soltanto la Tari. Ci sono le bollette dell'energia, dell'acqua e del gas, i carburanti, l’addizionale comunale Irpef, la Cosap, i trasporti, i beni di prima necessità, le tariffe dei servizi pubblici e il peso della fiscalità locale. Costi diversi, ma che finiscono tutti sullo stesso bilancio: quello delle famiglie e delle attività economiche. A Carpi, l'aumento della tariffa rifiuti per il 2026, pari al 9,9% per le utenze domestiche e al 10,1% per quelle non domestiche, rende evidente una difficoltà che riguarda l'intero territorio. Le famiglie vedono ridursi il proprio potere d'acquisto. I commercianti e gli imprenditori devono fare i conti con costi sempre più elevati, in un contesto nel quale mantenere competitività, investire e creare occupazione diventa più difficile'. Così, in una nota, a prima firma Simone Morelli (nella foto), una fetta delle opposizioni e della società civile carpigiana attacca l'amministrazione comunale.

A sottoscrivere il comunicato, insieme a Morelli, sono Anna Colli, Armando Nocera, Annalisa Bonaretti, i consiglieri Monica Medici e Michele De Rosa, Paolo Battini e Massimo Barbi.





'E mentre il costo della vita cresce, i tributi comunali sono già a livelli importanti.

Non possiamo pensare che la risposta sia sempre la stessa: contenere la spesa, effettuare tagli, rinviare gli interventi e spiegare ai cittadini perché non ci sono risorse sufficienti, imputando minor trasferimenti e creando sempre bagarre politico tra i diversi schieramenti. Quando ogni anno si ripetono le stesse difficoltà, forse non è soltanto una questione di risorse. È il modello che deve essere ripensato. Non bastano più incontri, tavoli e spiegazioni, il confronto è necessario, ma non può diventare un alibi per rinviare le decisioni. Cittadini e imprese non hanno bisogno di un altro tavolo dal quale uscire con un verbale: hanno bisogno di risultati. Serve una revisione seria della spesa, dei costi dei servizi, dell'organizzazione delle società partecipate e delle priorità amministrative. Occorre verificare quanto spendiamo, quali risultati otteniamo e dove sia possibile recuperare efficienza'.





'In questo quadro, la partecipazione del Comune in Aimag rappresenta una risorsa strategica, i dividendi ordinari e straordinari effettivamente spettanti all'amministrazione non possono essere considerati soltanto una voce di entrata del bilancio.

Devono essere valutati anche per la loro capacità di generare benefici per il territorio che contribuisce alla solidità di queste società.

Dai dati richiamati nel dibattito pubblico emergono circa 1,4 milioni di euro di dividendi ordinari e una quota carpigiana stimata intorno ai 3 milioni di euro rispetto alla distribuzione straordinaria complessiva di 15,38 milioni. Cifre che dovranno essere riconciliate con gli atti definitivi e con le effettive spettanze del Comune. Proponiamo di istituire un Fondo comunale per la compensazione della Tari e la premialità dei cittadini e imprese virtuose, alimentato da una quota dei dividendi Aimag effettivamente spettanti al Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente.

La finalità deve essere precisa e verificabile: restituire ai cittadini ed imprese una parte delle risorse generate dalle partecipazioni pubbliche, alleggerendo il peso della tariffa rifiuti e premiando chi contribuisce concretamente a ridurre i costi del sistema'.





'Il principio è semplice: chi contribuisce a rendere il sistema più sostenibile deve poterne ricavare anche un beneficio economico invece di vedersi aumentare la tassa Non è ragionevole chiedere ad imprese e cittadini maggiore responsabilità ambientale come fatto fino ad ora in questi anni senza rendere visibile il vantaggio di comportamenti corretti. La sostenibilità deve diventare anche convenienza. Accanto al fondo occorre affrontare il funzionamento del sistema dei rifiuti.

La tariffazione corrispettiva puntuale è già presente a Carpi: il tema non è introdurla nuovamente, ma verificarne i risultati e assicurarsi che la riduzione del rifiuto indifferenziato si traduca in un vantaggio concreto per gli utenti. Bisogna inoltre valutare l'efficienza delle modalità di raccolta, l'organizzazione dei percorsi, la flessibilità del servizio e soluzioni differenti per le aree nelle quali il porta a porta presenta maggiori difficoltà. La proposta del fondo nasce da un principio più ampio: le risorse generate dal territorio devono contribuire a migliorare le condizioni di vita del territorio stesso. Ma sarebbe riduttivo pensare che un fondo, da solo, possa risolvere il problema del crescente costo dei servizi, occorre una revisione del modello di gestione, una maggiore capacità di programmazione e un'amministrazione che sappia assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Non possiamo continuare a chiedere sacrifici a famiglie e imprese senza interrogarci sull'efficienza del sistema. Non possiamo limitarci a convocare incontri quando servono decisioni. E non possiamo considerare normale che ogni difficoltà si traduca in un nuovo aumento o in un nuovo taglio, serve un nuovo modello una nuova prospettiva'.