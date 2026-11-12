'Castelfranco, tra via Loda e via Gobetti viabilità a rischio: il Comune intervenga'

'A Castelfranco Emilia ancora una volta il pericolo sulle strade viene ignorato. I cittadini, segnalano da tempo una situazione di pericolo per i pedoni, operai e studenti presso le fermate dei pullman in prossimità della cooperativa Agrintesa all'altezza dell'incrocio tra via Loda e via Gobetti'. Così, in una nota, la Lega di Castelfranco Emilia.

'Le fermate sono situate sul ciglio di via Loda, una strada stretta, caratterizzata da avvallamenti, buche, da un transito elevato di auto e camion a velocità sostenuta. Studenti e lavoratori, che scendono dagli autobus, sono costretti a percorrere a piedi alcuni metri lungo via Loda, esponendosi al rischio di essere investiti. Una situazione che diventa ancora più pericolosa nelle ore di buio, in presenza di nebbia o durante le giornate di pioggia, quando la visibilità è fortemente ridotta. Il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, chiede all'Amministrazione di prendere al più presto in carico questa situazione e di dare risposte concrete ai cittadini'.