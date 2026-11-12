Spilamberto, degrado e incuria in un palazzo in centro: identificate 30 persone, in gran parte stranieri

La Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli nel territorio di Spilamberto ha condotto un intervento articolato, scattato alle prime ore del mattino di qualche giorno fa, per dare riscontro alle numerose segnalazioni dei cittadini e verificare una situazione di degrado e incuria che da tempo interessava uno stabile situato nel centro del paese. È questo il contesto dell'operazione eseguita dagli agenti del maxi presidio territoriale di Castelnuovo Rangone, Spilamberto e Castelvetro di Modena, con il supporto del Pronto Intervento e del Nucleo di Polizia Amministrativa. Nel corso dell'attività sono state identificate oltre 30 persone, in gran parte stranieri. Tra queste, la posizione di un uomo è risultata irregolare rispetto alla normativa sul soggiorno in Italia. L'uomo è stato quindi accompagnato presso il Comando centrale, dove è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento e successivamente denunciato per la violazione della normativa in materia di immigrazione. Parallelamente, il Nucleo di Polizia Amministrativa ha effettuato specifiche verifiche sulla situazione dello stabile, riscontrando alcune criticità sotto il profilo edilizio. Gli elementi emersi sono attualmente oggetto di approfondimento da parte degli uffici competenti, per accertare eventuali violazioni e definire i conseguenti provvedimenti.