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Amianto a Finale Emilia, sindaco ordina rimozione coperture danneggiate in via Ronchi Vecchi

Amianto a Finale Emilia, sindaco ordina rimozione coperture danneggiate in via Ronchi Vecchi

Il provvedimento, firmato dal sindaco Claudio Poletti, dispone una serie di interventi per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione delle lastre

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La presenza di coperture in cemento-amianto danneggiate in via Ronchi Vecchi ha portato il Comune di Finale Emilia ad adottare un’ordinanza. Il provvedimento, firmato dal sindaco Claudio Poletti, dispone una serie di interventi per la messa in sicurezza dell’area, la rimozione delle lastre danneggiate contenenti amianto e la valutazione delle condizioni delle coperture degli edifici adiacenti.

La decisione arriva dopo un procedimento amministrativo avviato nel 2023 e una serie di verifiche tecniche e comunicazioni tra l’amministrazione comunale, l’Ausl di Modena e la proprietà dell’immobile.

Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza comunale nel documento fornito da Mirco Zanoli e Andrea Rossi (ONA Carpi), i fabbricati interessati sono strutture a uso agricolo dismesse da diversi anni.

Le coperture in cemento-amianto avrebbero riportato danni in seguito agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2023.


'Un primo passaggio importante risale al 23 ottobre 2023, quando il Comune aveva richiesto alla proprietà documentazione relativa all’eventuale presenza di amianto e, in caso di conferma, una valutazione dello stato di conservazione dei materiali - fa sapere Ona -. Nel giugno 2024 è stato acquisito un rapporto di prova di un laboratorio che ha certificato la presenza di amianto nel materiale utilizzato per le coperture.

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Successivamente, l’amministrazione ha richiesto ulteriori documenti e la predisposizione di un piano per la rimozione e lo smaltimento del materiale contenente amianto. Un elemento determinante per l’adozione del provvedimento è rappresentato dalla valutazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena. Il sopralluogo tecnico è stato effettuato l’11 settembre 2026. Nella relazione acquisita dal Comune il 25 settembre successivo, sono state documentate le condizioni delle strutture. In particolare, il personale sanitario ha rilevato che la copertura del capannone principale presentava danni evidenti. L’Ausl ha quindi confermato la necessità di procedere alla rimozione e al corretto smaltimento delle coperture danneggiate contenenti amianto, oltre che dei frammenti presenti al suolo. Ha inoltre rimesso al Comune la valutazione dei provvedimenti amministrativi da adottare'.


Nel motivare la decisione, il Comune richiama il progressivo deterioramento delle coperture, il distacco di frammenti di materiale e la possibilità di ulteriori danneggiamenti dovuti agli agenti atmosferici. L’ordinanza evidenzia inoltre la presenza, nelle vicinanze, di edifici residenziali e terreni agricoli coltivati. Il Comune ha anche disposto una valutazione tecnica delle coperture apparentemente non danneggiate, allo scopo di verificarne le condizioni effettive. Le verifiche dovranno essere effettuate da un tecnico abilitato.

'Si tratta di una misura preventiva importante, perché consente di estendere il controllo all’intero complesso edilizio, evitando di limitare l’attenzione alle sole parti già interessate da rotture visibili.

Amianto a Finale Emilia: la tutela ambientale al centro dell’attenzione - chiude Ona -.

La vicenda di via Ronchi Vecchi riporta l’attenzione sull’importanza del controllo e della manutenzione delle coperture contenenti cemento-amianto, soprattutto quando si tratta di edifici dismessi o esposti da anni agli agenti atmosferici. La tutela della salute pubblica passa anche attraverso la prevenzione, il monitoraggio degli edifici e la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto. Il provvedimento del 7 ottobre 2026 descrive quindi un percorso preciso di messa in sicurezza e bonifica, con obblighi documentali e scadenze stabilite dall’amministrazione comunale'.

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