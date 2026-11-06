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Leonardo Del Vecchio e Giorgia Meloni: un fitto dialogo fatto di sorrisi e ammiccamenti all'evento glamour del Qn

Leonardo Del Vecchio e Giorgia Meloni: un fitto dialogo fatto di sorrisi e ammiccamenti all'evento glamour del Qn

Cosa si siano detti il Presidente del consiglio e il rampollo della famiglia miliardaria, non è dato sapere. Sicuramente la Meloni si è divertita

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Luci blu al led ad illuminare la scalinata della Gnam. Il Governo al gran completo: dalla premier Giorgia Meloni ai ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Maurizio Lupi. Ma anche l’opposizone presente con quasi tutto il suo arco costituzionale, dal Pd a Iv, dalla segretaria Dem, Elly Schelin, al deputato Claudio Mancini fino al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al Verde Angelo Bonelli e al leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E infine il mondo dell’imprenditoria, a partire da Gian Paolo Angelucci, quello del calcio con il commissario della Figc, Giovanni Malagò, e i volti noti del giornalismo capitanati da Bruno Vespa. Leonardo Maria Del Vecchio, editore di Qn, co-proprietario di Essilor Luxottica, ieri a Roma ha lanciato il quotidiano nella sua nuova veste.

Un evento glamour durante il quale Leonardo Maria Del Vecchio, seduto al fianco della Meloni, si è esibito in un appassionato dialogo fatto di sorrisi e ammiccamenti, ripresi in un video già divenuto virale sul web. Cosa si siano detti il Presidente del consiglio e il rampollo della famiglia miliardaria, non è dato sapere. Sicuramente la Meloni ha ricambiato con aperte risate le parole di Del Vecchio.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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