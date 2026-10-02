Dall'Italia: le principali notizie di inizio giornata

Dalla politica alla cronaca, ecco i fatti in primo piano di inizio giornataPrimo importante passo avanti a Montecitorio per la riforma della legge elettorale. Come dettagliato dall'agenzia [ANSA], l'Aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle forze di opposizione. I voti contrari alla richiesta delle minoranze sono stati 229 contro 151 favorevoli. Il testo, basato su un impianto proporzionale corretto che reintroduce le preferenze ed elimina i collegi uninominali, si avvia a una settimana decisiva. Come riportato da [Il Sole 24 Ore], la conferenza dei capigruppo ha già calendarizzato l'esame: il Governo porrà lunedì la fiducia sui primi tre articoli, mentre il voto finale è atteso per giovedì 8 ottobre.Nuove nubi sullo scenario economico del Paese. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'inflazione in Italia è volata al 4,2% su base annua nel mese di settembre, registrando una netta impennata rispetto al 3,3% del mese di agosto. Si tratta del dato più alto registrato nell'ultimo triennio. A spingere l'acceleratore sui prezzi al consumo è stata soprattutto una nuova e vigorosa fiammata dei costi legati ai beni energetici.Il forte balzo in avanti preoccupa le associazioni dei consumatori per i possibili impatti sul potere d'acquisto delle famiglie in vista dell'autunno.Proprio sul fronte del contrasto al carovita, la Presidenza del Consiglio si muove in direzione Bruxelles. Nelle edizioni dei telegiornali nazionali, tra cui il [TG4], è stata data ampia rilevanza alla lettera ufficiale inviata dalla Premier Giorgia Meloni ai vertici dell'Unione Europea. Nel documento, la Presidente del Consiglio rimarca la necessità di concedere ai governi nazionali un più ampio margine di flessibilità fiscale e di manovra economica, indispensabile per proteggere in modo strutturale il tessuto produttivo, le imprese e le famiglie dall'impatto dei rincari energetici.Resta alta l'apprensione nel mondo della cultura e della politica per le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un nosocomio romano. Il noto saggista ed ex parlamentare è stato ospedalizzato d'urgenza a causa di una severa insufficienza respiratoria. Nelle ultime ore, i familiari e le fonti sanitarie hanno confermato che il quadro clinico complessivo rimane molto critico, sebbene i parametri vitali del paziente risultino al momento stabilizzati.Momenti di altissima tensione si sono registrati nella casa circondariale 'Don Bosco' di Pisa, dove è scoppiata una violenta sommossa dei detenuti. I disordini sono scattati a seguito del presunto ritrovamento di dispositivi di intercettazione ambientale all'interno di alcune celle. Un gruppo di circa 56 reclusi si è barricato in un reparto, cospargendo d'olio i corridoi per ostacolare l'intervento degli agenti e trasmettendo in diretta streaming su TikTok le fasi concitate della protesta. La situazione, monitorata dalle edizioni di [Sky TG24] e dalle principali agenzie, è rientrata solo all'alba grazie a una lunga mediazione e al massiccio intervento del personale di polizia penitenziaria; l'operazione si è conclusa con ingenti danni strutturali e il successivo arresto di quattro detenuti ritenuti i promotori della rivolta.Massima tensione a livello internazionale dopo che l'Iran ha lanciato un massiccio attacco con quasi 200 missili balistici diretti verso il territorio israeliano. I cieli di Tel Aviv e Gerusalemme sono stati illuminati dalle esplosioni dei sistemi di intercettazione Iron Dome e Arrow, supportati anche dalle forze statunitensi nell'area.Come evidenziato dai corrispondenti esteri del [Corriere della Sera], il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran 'ha commesso un grave errore e ne pagherà le conseguenze', mentre Teheran avverte che qualsiasi rappresaglia porterà a 'distruzioni ancora più vaste', spingendo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a convocare una riunione d'urgenza.Negli Stati Uniti i riflettori della campagna elettorale si sono accesi sul confronto televisivo tra i due candidati alla vicepresidenza, il democratico Tim Walz e il repubblicano JD Vance. Il dibattito, trasmesso in prima serata dalla CBS e seguito con grande attenzione dalle cancellerie europee, ha toccato i temi caldi della politica estera (con la crisi mediorientale in apertura), dell'economia e dei diritti civili. Secondo le analisi della stampa internazionale riprese da [la Repubblica], il duello si è consumato su toni sorprendentemente pacati e focalizzati sui contenuti rispetto ai precedenti scontri presidenziali, lasciando l'elettorato indeciso sostanzialmente spaccato sull'esito della performance.Grande notte europea per i colori bianconeri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus firma un'impresa straordinaria vincendo 3-2 sul campo del Lipsia, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Di Gregorio e i gravi infortuni occorsi a Bremer e Nico González nei primissimi minuti. Come celebrato sulle prime pagine de [La Gazzetta dello Sport], a trascinare la squadra di Thiago Motta è stata una monumentale doppietta di Dušan Vlahović e la rete decisiva nel finale del giovane Conceição, un successo di carattere che proietta i torinesi in vetta alla classifica generale a punteggio pieno.