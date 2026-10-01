Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale in terapia intensiva

Il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli di Roma in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. A quanto si apprende, lo storico dell’arte si trova attualmente preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l’ospedale conferma il suo ricovero.