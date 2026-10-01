Il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli di Roma in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. A quanto si apprende, lo storico dell’arte si trova attualmente preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l’ospedale conferma il suo ricovero.
Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale in terapia intensiva
A quanto si apprende, lo storico dell’arte si trova in cura al Gemelli di Roma per accertamenti e monitoraggio clinico
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sulpl: ‘Polizia locale, con la riforma muore la sicurezza urbana’
Il Governo Meloni abolisce il bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli
Imbarazzante Tajani: 'Meglio sposare donna più stabile, con le gonne più lunghe'
E’ morta Denise, figlia di Lea Garofalo: si è tolta la vita a 35 anniArticoli Recenti
Di Battista: 'Il malore a Cuba dovuto a un edema legato a un tumore, ora mi devo curare'
Wanna Marchi e la figlia premiate in Campidoglio col Premio internazionale della cultura
Meloni riscopre gli stranieri: dopo quattro anni non basta più indicare un nemico
Lutto nel calcio: è morto Sandro Mazzola, bandiera della Grande Inter e della Nazionale