Il Governo Meloni abolisce il bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli

Il Governo abolisce il bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani.

'Ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla conclusione che, di fronte a un conflitto che non accenna a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa, pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all’aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo perché chiaramente costa moltissimo e perché come abbiamo detto in diverse occasioni è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra le risorse su chi ha maggiormente bisogno'. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

'Continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta', spiega.

'Prevediamo per un’altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l’IVA significa più o meno un taglio di 12,2 centesimi, poi applicheremo un taglio dell’accisa inferiore fino al 5 ottobre”. Dopo il 5 ottobre “interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili'.

'Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kilowatt, si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie, a questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto', ha aggiunto sul tema del bollo.

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