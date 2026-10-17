Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) come Baldino: 'Sarà ospedale distrettuale come Vignola o Pavullo'

'Evitiamo gli allarmismi: siamo in una fase in cui si sta avviando un confronto. Parlare di chiusure, smantellamenti o impoverimento della sanità modenese prima ancora che esista un progetto definito significa alimentare le paure delle persone e offrire argomenti a chi quelle paure vuole strumentalizzarle. Non per nulla, è esattamente ciò che sta facendo la destra. Le preoccupazioni legittime, certo, meritano ascolto, ma occorre uscire dalla logica binaria e divisiva che vorrebbe contrapporre un ospedale all’altro: ci sono tutti gli ospedali del territorio modenese da difendere e c’è un sistema sanitario pubblico da rendere più forte per i prossimi vent’anni'. Così Ludovica Carla Ferrari, consigliere regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Sanità.
'Ritenere, come fa la destra modenese, che si possa lasciare tutto uguale a se stesso, infatti, significa non comprendere che la società cambia, e con essa si modificano bisogni, strumenti, possibilità e problematiche. Pensiamo soltanto alla pandemia: il Covid-19 ha messo il sistema sotto stress, e l’ha costretto a evolversi per rispondere a un’emergenza inedita. C’è poi il tema del progresso tecnologico: non si può pensare di curare le persone ‘come si è sempre fatto’, quando ci sono strumenti che, insieme al miglioramento, impongono una ristrutturazione delle modalità operative.
'Non ci sono approdi predefiniti, ma c’è una precondizione: il coraggio per immaginare e realizzare una sanità migliore, e coraggio di discuterne insieme. E alcune certezze, tra le quali il fatto che sul territorio regionale e provinciale ci sono molti esempi di ospedali distrettuali che, pur non avendo tutti i reparti, hanno al proprio interno altrettanti pronto soccorso'.
Parole che richiamano quelle del Dg Baldino secondo il quale 'un ospedale distrettuale può disporre di un proprio Pronto Soccorso.
Ricordiamo che la legge (il famoso Dm del 2015) non prevede in modo esplicito il concetto di 'ospedale distrettuale' ma sottolinea che per avere un Ps un ospedale deve avere i reparti di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, Laboratorio, Emoteca.
La classificazione dell'Allegato 1, paragrafo 2, distingue le strutture ospedaliere secondo tipologie e funzioni, tra cui presidi ospedalieri di base e ospedali di I e II livello, la parola 'ospedale distrettuale' non compare.