Policlinico svuotato, Baldino: 'Condivido pienamente il percorso, per la Legge nei presidi distrettuali c'è il Ps'

Ricordiamo che Dm del 2015 stabilisce che un ospedale per avere il Ps deve avere i reparti di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, Laboratorio, Emoteca.
Stando alle dichiarazioni di Baldino questi servizi dovrebbero dunque restare attivi al Policlinico, rappresentando comunque un 'doppione' rispetto al super ospedale di Baggiovara dove si vogliono investire 550 milioni di euro.
'La trasformazione della nostra sanità, che sta avvenendo in un percorso di ampia condivisione, è una sfida che riguarda l’intera comunità, ma per essere davvero costruttivo deve fondarsi su basi oggettive e non su paure che vengono evocate per fini non immediatamente comprensibili. Il percorso previsto, che condivido pienamente, ha tutti i passaggi necessari affinché sia il più ampio possibile e va portato avanti per affrontare con coraggio e visione le sfide del futuro'.