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Policlinico svuotato, Baldino: 'Condivido pienamente il percorso, per la Legge nei presidi distrettuali c'è il Ps'

Policlinico svuotato, Baldino: 'Condivido pienamente il percorso, per la Legge nei presidi distrettuali c'è il Ps'

'Il percorso ha tutti i passaggi necessari affinché sia il più ampio possibile e va portato avanti per affrontare con coraggio e visione le sfide del futuro'

2 minuti di lettura
'Non esiste alcuna intenzione né ipotesi di chiudere il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, né oggi né in futuro. Un ospedale distrettuale può disporre di un proprio Pronto Soccorso. Sostenere il contrario è un’affermazione priva di qualsiasi fondamento tecnico e normativo. La legge lo prevede espressamente, come dimostra chiaramente la realtà della nostra provincia, dove operano regolarmente presidi distrettuali dotati di Pronto Soccorso: Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo'. A dirlo è il direttore generale Aou, Luca Baldino che parla per la prima volta, dopo il no comment di pochi giorni fa, a seguito della notizia clamorosa dello svuotamento del Policlinico per costruire un ospedale bis a Baggiovara data dal sindaco Mezzetti.
Ricordiamo che Dm del 2015 stabilisce che un ospedale per avere il Ps deve avere i reparti di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, Laboratorio, Emoteca.
Stando alle dichiarazioni di Baldino questi servizi dovrebbero dunque restare attivi al Policlinico, rappresentando comunque un 'doppione' rispetto al super ospedale di Baggiovara dove si vogliono investire 550 milioni di euro.
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Una tesi che lascia aperti molti interrogativi, anche rispetto all'idea - messa nero su bianco dal sindaco - di creare alloggi per studenti negli spazi lasciati vuoti dopo il trasloco a Baggiovara.

'La trasformazione della nostra sanità, che sta avvenendo in un percorso di ampia condivisione, è una sfida che riguarda l’intera comunità, ma per essere davvero costruttivo deve fondarsi su basi oggettive e non su paure che vengono evocate per fini non immediatamente comprensibili. Il percorso previsto, che condivido pienamente, ha tutti i passaggi necessari affinché sia il più ampio possibile e va portato avanti per affrontare con coraggio e visione le sfide del futuro'.
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