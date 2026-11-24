Dalle Ande a Modena, passando per uno degli eventi ecclesiali più significativi delle ultime settimane: il viaggio di papa Leone XIV in Perù. Sarà una presenza di particolare rilievo quella del cardinale Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima, atteso lunedì 30 novembre a Modena per un incontro pubblico dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, Dal rovescio della storia. Il mondo visto con gli occhi dei poveri, scritto insieme al giornalista Bruno Desidera e in uscita proprio quel giorno per i tipi della Libreria Editrice Vaticana.

Castillo Mattasoglio è stato tra i protagonisti dell’accoglienza a papa Leone XIV durante il recente viaggio apostolico in Perù, il Paese nel quale Robert Francis Prevost ha trascorso vent'anni della propria vita come missionario. La sua presenza a Modena offrirà dunque anche l’occasione per tornare su questo viaggio e approfondire il legame tra il Pontefice e la Chiesa peruviana, in un dialogo che intreccia attualità, storia e prospettive per la Chiesa di oggi.

L'iniziativa, promossa su invito del Centro missionario diocesano, si svolgerà alla parrocchia di San Giovanni Evangelista, in via Diena 120. Il programma prevede alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale, seguita da una cena semplice. Alle 21 è in calendario l'incontro pubblico con Castillo Mattasoglio, al quale interverrà anche Bruno Desidera, giornalista e coautore del volume.

Il titolo del libro è già una dichiarazione d'intenti: raccontare la storia e leggere il mondo non dal punto di vista dei potenti, ma da quello di chi vive ai margini, degli esclusi, dei poveri. Un rovesciamento di prospettiva che attraversa le pagine del volume, nel quale il cardinale intreccia il proprio percorso biografico con una riflessione sulla Chiesa e sulla società latinoamericana.

Il Perù diventa così la chiave per interrogare questioni che riguardano il mondo intero: la miseria, lo sfruttamento delle persone e delle risorse naturali, l'emarginazione di intere popolazioni e le disuguaglianze che impediscono a molti di vivere una vita dignitosa. Temi che il libro affronta anche attraverso il racconto dell'esperienza pastorale maturata tra i minatori di Cerro de Pasco, nel cuore delle Ande, e tra i giovani tentati dall'esperienza terroristica di Sendero Luminoso.

Teologo di rilievo internazionale, allievo di Gustavo Gutiérrez, considerato il fondatore della teologia della liberazione, Castillo Mattasoglio ha sviluppato nel corso degli anni una riflessione che mette al centro il rapporto tra fede, giustizia sociale e liberazione degli ultimi. Nel volume trovano spazio anche pagine dedicate alla teologia della liberazione, alla sinodalità e all'evangelizzazione, con riferimenti al rapporto tra Gutiérrez e l'allora cardinale Joseph Ratzinger.

Arcivescovo di Lima dal 2019, creato cardinale da papa Francesco nel 2024, Castillo Mattasoglio ha avuto modo di collaborare a lungo con Bergoglio e conosce da tempo anche papa Prevost. La sua esperienza rappresenta un punto di osservazione privilegiato sulle trasformazioni della Chiesa latinoamericana e sul ruolo che essa può svolgere nel mondo contemporaneo.

Il filo conduttore del libro e dell'incontro modenese è una precisa scelta di campo: guardare la realtà a partire dagli ultimi, lasciando che siano le loro condizioni di vita e le loro speranze a interrogare la coscienza della Chiesa e della società. Una prospettiva riassunta da una frase dello stesso cardinale, contenuta nel volume: «Gesù non è il passato, ma il futuro. Il futuro appartiene a Gesù. Sta a noi “anticiparlo” nella storia».

L'incontro, sostenuto dalla Fondazione Cattolica, è a ingresso libero. Per informazioni è possibile scrivere a missiomodena@gmail.com.