"Riteniamo che raddoppiare l'ospedale di Baggiovara, consumando 13 ettari di suolo agricolo, non sia in cima alle priorità della sanità locale, e rischi di distogliere l’attenzione da interventi urgenti sul Policlinico". Quello che il Pd provinciale di Modena avvolto nelle sabbie mobili dei tentannementi e degli eterni equilibrismi tra i segretari Massimo Paradisi e Diego Lenzini non ha detto, lo hanno detto loro. I Giovani democratici, la nuova generazione Pd, quella tanto coccolata dal Sistema modenese quando è utile per catalizzare consensi o per avere un 'appoggio fresco' a battaglie tanto ideologiche quanto interessate.

I Giovani democratici hanno dato una lezione di coraggio a tutti. Hanno detto quello che tutti a Modena pensano, ma che la politica - al di là di alcuni esponenti di opposizione (Negrini, Rossini, Platis, Boni su tutti) - non dice. Il Policlinico di Modena non si tocca e l'idea di raddoppiare Baggiovara per traslocare là le funzioni più elevate di via del Pozzo è semplicemente folle. Folle depotenziare il Ps spostando a Baggiovara tutta l'urgenza chirurgica e specialistica, folle traslocare interi reparti, folle chiudere il Policlinico e aprire al suo posto un ospedale cittadino, folle creare alloggi negli spazi svuotati.

I Giovani Pd hanno detto che il re è nudo e, ora, il re nudo lo è davvero agli occhi di tutti. Ma il Sistema vuole andare avanti, la 'ciccia' da tagliare per dirla con Mezzetti è su Modena città e quindi si farà di tutto per procedere nella direzione ostinata dello svuotamento del Policlinico e della sua chiusura letterale (nel senso che l'ospedale che vi rimarrà non potrà più essere chiamato così).

Ma un paletto è stato messo. Per andare avanti il Sistema guidato da Mezzetti-Altini-De Pascale dovrà calpestare i giovani Dem. Le nuove generazioni, quelle che rappresentano il tanto decantato 'futuro'. Il futuro della sanità che i ragazzi Pd vogliono non è quello che vuole Mezzetti, vedremo se la politica dei sedicenti 'grandi' userà ancora una volta la forza muscolare del potere per abbattere questo inaspettato e dolce grido di libertà che riappacifica con il concetto di 'bene comune'. Se la peggiore politica darà ancora una volta prova della propria ipocrisia e distanza dalla realtà.

Giuseppe Leonelli