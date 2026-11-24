"Bocciata dai sindaci della maggioranza e dal Presidente della Provincia in Consiglio provinciale la mozione presentata dal gruppo di minoranza per salvaguardare il Policlinico di Modena. Nessuna apertura e piena conferma della linea di Mezzetti che inevitabilmente conduce alla progressiva dismissione del Policlinico di Via del Pozzo". Così Elisa Rossini di Fratelli d'Italia capogruppo in provincia e prima firmataria della mozione. Un consiglio provinciale che ha visto anche una accesa lite verbale tra lo stesso Mezzetti ed Elisa Rossini.

QUI L'INTERVENTO INTEGRALE DEL SINDACO MEZZETTI

"La mozione chiedeva di sospendere qualsiasi ipotesi di riduzione degli ambiti di attività del Policlinico cittadino, di valutare l'ipotesi di ampliare la struttura di Via del Pozzo utilizzando l'area dell'ex aereonautica in Via Minutara e di affrontare ogni passaggio nelle sedi istituzionali quindi nella CTSS e nei consigli comunali e nel consiglio provinciale evitando fughe in avanti quale quella che si è verificata con l'interista rilasciata dal Sindaco Mezzetti", spiega Rossini.

"Per la prima volta in quell'intervista Mezzetti ha lanciato l'ipotesi della realizzazione del Policlinico a Baggiovara e della realizzazione di residenze da collocare nella parte della struttura dell'attuale policlinico a quel punto inutilizzata.

Ipotesi che aveva fatto insorgere anche il sindaco di Castelfranco che tuttavia durante il dibattito in Consiglio provinciale è parso totalmente allineato alle posizioni di Mezzetti.

Se si poteva sperare nella ragionevolezza di qualche sindaco Pd dobbiamo abbandonare quella speranza. E siccome in Ctss i sindaci di area centro sinistra sono la maggioranza possiamo già immaginare come andrà a finire. Si inizierà quindi subito a non investire più sul Policlinico – eccellenza italiana, dobbiamo ricordarlo – mentre l'ipotesi Policlinico a Baggiovara annunciata impiegherà anni o forse decenni per vedere la luce. Un'operazione totalmente insensata se si pensa che sul Policlinico di Via del Pozzo sono stati decisi ingenti investimenti; talmente insensata da far sorgere il legittimo dubbio che tutto sia unicamente finalizzato a ridurre la spesa corrente di un bilancio regionale in difficoltà. Mezzetti dovrebbe ricordarsi che oggi prima di qualsiasi altro suo ruolo ricopre quello di sindaco a Modena e osservare l'afflusso quotidiano di persone che accedono al Policlinico di Via del Pozzo e rivendicare il non senso di abbandonare una struttura su cui la regione ha anche recentemente deciso di investire in termini di ristrutturazioni", conclude Rossini