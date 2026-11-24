Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena “Carl’Alberto Perroux” ha aderito all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane per il periodo compreso tra il 23 e il 27 novembre 2026. Una protesta che punta a sollecitare la Camera dei deputati a non approvare, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale A.C. 2197-B che prevede l’inserimento, nell’articolo 24 della Costituzione, delle parole “La Repubblica tutela le vittime di reato”.

Secondo i penalisti modenesi, la finalità di rafforzare la protezione di chi subisce un reato è condivisibile, ma tale tutela sarebbe già garantita dall’impianto costituzionale vigente, in particolare dall’articolo 2 e dal principio espresso nell’articolo 24, che riconosce il diritto di difesa a “tutti”. L’inserimento di un nuovo riferimento alle vittime accanto all’inviolabilità della difesa potrebbe invece, secondo la Camera Penale, diventare il presupposto per limitare diritti fondamentali dell’accusato, quali la possibilità di contestare una prova, interrogare chi lo accusa, scegliere di non rispondere o impugnare le decisioni giudiziarie.

La rappresentanza dei penalisti sottolinea inoltre il rischio che venga progressivamente affievolita la presunzione di non colpevolezza e che possano essere giustificate, in nome della tutela della vittima, ulteriori restrizioni alle garanzie processuali riconosciute all’indagato e all’imputato.

Un tema che la Camera Penale di Modena aveva già portato all’attenzione del Congresso straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, svoltosi a Brescia tra il 30 ottobre e il primo novembre, attraverso la mozione intitolata “Tutelare le vittime senza smarrire il processo”, sottoscritta anche da altre Camere Penali e dedicata ai procedimenti del cosiddetto Codice Rosso.

Nella nota si evidenzia come la protezione delle persone offese rappresenti un compito essenziale dello Stato, da realizzare mediante strumenti concreti ed efficaci, mentre le garanzie riconosciute a indagati e imputati costituiscono il limite che lo stesso Stato si impone nell’esercizio del potere punitivo. Due profili che, secondo i penalisti, non sono in contrapposizione ma che devono restare distinti per evitare squilibri nel sistema processuale.

Per la Camera Penale tali squilibri sarebbero già visibili nell’evoluzione della legislazione e della prassi giudiziaria. La nota richiama il passaggio da un modello definito “victim neutral” a uno “victim oriented” e, più recentemente, “victim driven”, citando come esempio l’ipotesi di una difesa tecnica obbligatoria per la persona offesa a spese dello Stato già dalla presentazione della querela. Vengono inoltre segnalate criticità legate alla presunta vulnerabilità della vittima fondata esclusivamente sulla tipologia di reato, all’utilizzo del concetto di “ciclo della violenza” come criterio interpretativo ritenuto difficilmente verificabile sul piano probatorio, alla tendenza a considerare il controesame come una forma di vittimizzazione secondaria, agli automatismi nelle misure cautelari, all’estensione delle misure di prevenzione e all’influenza della pressione mediatica sul principio della presunzione di innocenza.

Nella presa di posizione trova spazio anche il riferimento al progetto “Semi di Giustizia” promosso dalla Procura di Modena. La Camera Penale precisa di non contestarne le finalità, ma esprime perplessità per un rafforzamento organizzativo che, a suo giudizio, interessa prevalentemente il versante dell’accusa e dell’assistenza alla persona offesa. Un’impostazione che, secondo gli avvocati, si inserisce in procedimenti caratterizzati da tempi particolarmente rapidi e da misure cautelari spesso adottate sulla base della sola denuncia, senza che vi siano analoghi investimenti destinati all’informazione e alla tutela dei diritti degli indagati.

Per i penalisti modenesi, una reale tutela delle vittime passa invece attraverso strumenti diversi dall’inasprimento delle sanzioni. La nota richiama la necessità di garantire indennizzi accessibili, servizi gratuiti di assistenza, interventi di prevenzione ed educazione e tempi processuali ragionevoli. Viene inoltre auspicata una disponibilità stabile di risorse pubbliche, l’introduzione di valutazioni d’impatto per le nuove leggi, una maggiore attenzione ai dati relativi ad archiviazioni, assoluzioni e misure cautelari, percorsi formativi condivisi tra avvocati, magistrati e operatori del settore e un rigoroso rispetto della presunzione di innocenza anche nelle comunicazioni istituzionali.

“La persona offesa deve essere protetta, l’imputato deve essere difeso e il processo deve restare il luogo dell’accertamento dei fatti, non quello della vendetta sociale”, conclude il Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena, sintetizzando il principio alla base dell’iniziativa di astensione.