Più di 500 libri venduti, oltre 3.000 libri movimentati, 245 persone hanno utilizzato il servizio per uno o più figli, oltre 3.700 euro restituiti alle famiglie. Sono questi solo alcuni numeri del mercatino del libro raggiunti dall'edizione 2026 del Mercatino del Libro, l'iniziativa, promossa da Risonanza APS con il supporto di Aliante Cooperativa Sociale, Happen e "The Spots APS".

Il Mercatino, attivo ormai da diversi anni a Modena con riscontri concreti ed in incremento, ha gestito anche la scorsa estate la compravendita di testi usati per scuole medie e superiori. Anche quest’anno infatti sono state tante le famiglie, le ragazze e i ragazzi che hanno scelto di dare una seconda vita ai libri scolastici, contribuendo a rendere più accessibile la spesa per l’istruzione e, allo stesso tempo, a ridurre sprechi e consumi.

Per quanto riguarda i libri scolastici usati, è lievemente aumentato il numero di quelli venduti. È cresciuto il numero degli utenti, o meglio delle famiglie che li hanno acquistati per i loro figli.

Il bilancio è positivo dunque ma lo è anche dal punto di vista degli obiettivi raggiunti o raggiunti in parte, tiene a sottolineare Aliante che da sempre collabora con l’iniziativa. Sono stati messi nuovamente in circolo dei libri scolastici usati, e a prezzi calmierati, evitando in questo modo nuovi sprechi. Si è scelto di contrastare il caro libri, riducendo inoltre la spesa per le famiglie, offrendo loro un aiuto concreto e efficace. Oltre al fatto, di non secondaria importanza, l’aver trasmesso ai ragazzi l’importanza del riuso, del risparmio di carta e della cura dei propri materiali. Numeri e trend positivo, dietro i quali però ci sono soprattutto le persone che hanno acquistato, venduto, consigliato il Mercatino ad amici e conoscenti o semplicemente ci hanno aiutato a farlo conoscere. Anche come opportunità per giovani che desiderano dedicarsi all’attivismo sociale e impegnarsi per la propria comunità.