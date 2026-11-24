Esistono attacchi che sfuggono alle definizioni giuridiche tradizionali di terrorismo, pur producendo lo stesso impatto di terrore nella popolazione.

Oltre il 60% degli attacchi recenti in Europa è riconducibile a individui isolati, spesso segnati da fragilità personali o psicologiche e privi di affiliazioni dirette a organizzazioni strutturate.

L'uso di strumenti comuni e facilmente reperibili, come veicoli o armi da taglio, rende più complessa la prevenzione rispetto al terrorismo tradizionale.

Sono questi alcuni aspetti che emergono dall'analisi di Alessandro Zanasi, da decenni attivo nell'analisi delle minacce asimmetriche e nella sicurezza europea. Zanasi collabora con istituzioni italiane ed europee, tra cui Commissione Europea, FRONTEX ed ENISA, occupandosi di protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza degli spazi pubblici e prevenzione della radicalizzazione. Già ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e ricercatore IBM, è specializzato nell'uso di intelligenza artificiale, data mining e analisi dei social media per il monitoraggio dell'estremismo online e delle contro-narrazioni preventive.

Zanasi è intervenuto al convegno sull'attentato del 16 maggio a Modena organizzato da Lega Modena. Qui l'intervento integrale