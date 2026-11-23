Dopo il recente pronunciamento del PM della DDA di Bologna che ha escluso l’aggravante terroristica nell’attentato del 16 maggio, l’avvocato Deborah De Cicco, legale del fratello di Monica Esposito, morta a seguito delle gravi ferite riportate, rilancia e chiede che vengano svolti ulteriori approfondimenti investigativi sulla possibile matrice terroristica jihadista dell’attacco attribuito a Salim El Koudri. Il legale ha depositato un’istanza alla Procura di Bologna, articolata in 24 quesiti e finalizzata a sollecitare nuovi accertamenti su aspetti che, a suo giudizio, non sarebbero stati adeguatamente approfonditi.

Una richiesta che arriva mentre, secondo quanto riferisce lo stesso avvocato, le indagini sarebbero ormai sostanzialmente concluse, a soli cinque mesi dai fatti. Una tempistica definita da De Cicco 'inspiegabile e sbalorditiva'.

Il timore del legale è che l'attività investigativa si sia concentrata prevalentemente sulla ricostruzione di una strage riconducibile alla frustrazione personale dell'autore, senza indagare a fondo sull'ipotesi di una finalità terroristica. Una lettura che, sostiene De Cicco, sarebbe contenuta anche nel provvedimento della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, dove la frustrazione viene indicata come elemento emerso 'sin dalle prime battute'.

L'istanza è stata predisposta con il contributo del consulente esperto di terrorismo jihadista Bergoglio e di un ex funzionario della DIGOS specializzato in antiterrorismo.

Numerosi gli aspetti sui quali vengono chiesti ulteriori accertamenti. A partire dal viaggio in Europa compiuto da El Koudri: l'avvocato chiede di ricostruire dove abbia soggiornato, quali persone abbia incontrato, quali spostamenti abbia effettuato e quanto abbia complessivamente speso, attraverso anche l'analisi dei movimenti bancari.

Tra i quesiti figurano inoltre quelli relativi alle e-mail per l'organizzazione di quello che viene definito un pellegrinaggio di purificazione alla Mecca e al recupero dei contenuti digitali cancellati poco prima dell'attentato. In particolare, si chiede di verificare la possibilità di acquisire da Meta le comunicazioni e i contenuti rimossi da WhatsApp, di approfondire quanto presente su Telegram e di ricostruire il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono utilizzato per pubblicare una bandiera dell'ISIS.

Un altro fronte riguarda le numerose telefonate effettuate a ambasciate, musei e forze di polizia straniere. De Cicco sollecita verifiche sull'eventuale supporto investigativo di Europol ed Eurojust, oltre alla traduzione dei numerosi manoscritti in arabo rinvenuti nell'abitazione di El Koudri e dei contenuti pubblicati online e successivamente rimossi dalle piattaforme per violazione dei rispettivi standard.

Particolare attenzione viene riservata anche a quanto emerso nel servizio di Fuori dal Coro del 27 settembre 2026. L'avvocato chiede infatti di chiarire perché il profilo di El Koudri, dopo essere stato segnalato all'intelligence, non sia stato sottoposto alla valutazione del C.A.S.A., il Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

L'istanza affronta anche il tema della premeditazione. Tra gli accertamenti richiesti figurano le verifiche sugli eventuali accessi alla ZTL del centro storico, in periodi precedenti al 16 maggio, effettuati con la stessa automobile utilizzata nell'attentato. Un elemento che, secondo il legale, potrebbe contribuire a chiarire la preparazione dell'azione, anche alla luce del giro di ricognizione che El Koudri avrebbe compiuto circa 40 minuti prima dell'attacco proprio nelle zone successivamente colpite.

Infine, viene richiesta una consulenza cinematica sulla traiettoria della Citroën C3, per ricostruire la dinamica dell'impatto e verificare se le modalità di conduzione del veicolo siano compatibili con l'intenzione di provocare il maggior numero possibile di vittime.

L'obiettivo dell'iniziativa è dunque ottenere nuovi accertamenti sulla possibile matrice terroristica dell'attentato, nonostante il recente pronunciamento giudiziario che ha escluso la relativa aggravante. Per De Cicco, i 24 quesiti rappresentano altrettante questioni che meritano una risposta investigativa prima che le indagini vengano definitivamente archiviate.