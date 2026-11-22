Mancavano pochi minuti alle ore 15:00 quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena è intervenuta sulla Strada Statale 724 (Tangenziale Nord Luigi Pirandello), nel tratto compreso tra l'uscita 11 e l'uscita 10 bis in direzione Bologna, a seguito di un incidente stradale.

​Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura alimentata a metano ha perso il controllo uscendo dalla sede stradale.

​Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto all'immediata messa in sicurezza del veicolo, ponendo particolare attenzione all'impianto a gas metano per scongiurare qualsiasi rischio di fuga o innesco, e dell'intera area interessata dal sinistro. Contestualmente, il personale ha assistito gli occupanti del mezzo affidandogli ai sanitari del 118, sopraggiunti sul luogo dell'evento per le cure del caso.