Un violento pestaggio a colpi di mazze e lame si è consumato ieri nel piazzale delle Piscine, nell’area adiacente all’istituto superiore Meucci. La vittima è un giovane di 18 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara dopo essere stato accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi.

Secondo le prime ricostruzioni, il branco ha prima picchiato il ragazzo con delle mazze per poi colpirlo con diversi fendenti alla schiena prima di dileguarsi. Nonostante le gravi ferite riportate, il diciottenne, non sarebbe in pericolo di vita.

Sebbene l'agguato sia avvenuto proprio a ridosso del plesso scolastico del Meucci, non è affatto certo che i responsabili o la vittima siano iscritti all'istituto: l'area è infatti un punto di ritrovo frequentato da molti giovani esterni alla scuola. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ora impegnata a identificare gli aggressori anche attraverso le immagini delle telecamere della zona oltre che dai telefoni di diverse persone presenti.