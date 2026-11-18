Una doppia aggressione vede protagonista un ragazzo minorenne frequentante l'istituto corni di Modena e un suo compagno, anch'esso minorenne. Doppia perché prima avrebbe bruciato la guancia del ragazzo con un accendino, provocandogli una ustione e poi lo avrebbe picchiato per punirlo del fatto di essersi rivolto al preside per segnalare l'accaduto. Una doppia aggressione costata alla vittima il ricovero in ospedale con ferite lievi e che, pur tali, non tolgono nulla alla gravità del gesto sul quale indagano i Carabinieri.