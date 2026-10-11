Agenti aggrediti in pieno centro: 'A Modena la violenza ha superato ogni limite'

'Siamo arrivati al punto in cui nemmeno le divise sembrano rappresentare un deterrente. Se due giovani arrivano ad aggredire con questa violenza degli agenti durante un controllo, cosa dovrebbe pensare un normale cittadino che si trova a passeggiare per il centro?'. E' l'interrogativo posto dai rappresentanti del Comitato Modena Merita di Pi dopo il caso dell'aggressione subita da agenti della Polizia Locale durante un controllo a alcuni ragazzi.

'Da tempo denunciamo episodi di aggressività, degrado e insicurezza in diverse zone della città. Quanti altri episodi dobbiamo aspettare prima che venga riconosciuta la gravità della situazione? Non possiamo continuare a considerare ogni aggressione come un fatto isolato, mentre cresce la preoccupazione di chi vive Modena quotidianamente'.



Il Comitato esprime piena solidarietà agli agenti coinvolti, sottolineando la necessità di garantire maggiore tutela a chi opera ogni giorno per la sicurezza della collettività. 'Non bastano più rassicurazioni e interventi occasionali. Chiediamo controlli costanti, presidi efficaci e una risposta istituzionale all'altezza della situazione. La sicurezza non può diventare un privilegio e nessuno deve essere costretto a rinunciare alla propria libertà per paura della violenza' - chiude Modena Merita di più che si rivolge al Comune, alla Prefettura e alle autorità competenti per chiedere 'un cambio di passo concreto, con interventi verificabili e risultati tangibili'.