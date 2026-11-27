Nei giorni scorsi aveva chiesto che la sosta nel parcheggio di Porta Nord della stazione ferroviaria, prevalentemente utilizzato dai pendolari rimanesse gratis per i titolari di abbonamento. Oggi AVS apre invece alla tariffazione, anche per i pendolari. A fare cambiare idea il gruppo è stata dichiaratamente l'ipotesi prospettata dal sindaco Mezzetti durante la presentazione del bilancio di previsione, di introdurre un fondo per calmierare gli abbonamenti ai parcheggi dell'area Stazione Nord e del nuovo parcheggio coperto Rita Levi Montalcini, con priorità agli utilizzatori abituali e sconti modulati sull'ISEE. "Per noi la strada non è difendere la gratuità né introdurre una tariffa uguale per tutti, ma far pagare in modo giusto: abbonamenti integrati con treno e bus, sconti calibrati sull'ISEE e una tutela particolare per i lavoratori e gli studenti delle frazioni e dei comuni limitrofi, che spesso un'alternativa all'auto non ce l'hanno. Per loro la sosta a costi sostenibili è la condizione per raggiungere il posto di studio o di lavoro, non un lusso".

"La tariffazione, continua il gruppo consiliare - serve a favorire la rotazione della sosta e non deve pesare su chi ha minori disponibilità economiche.

Platea, sconti e rapporto con gli abbonamenti ferroviari vanno definiti rapidamente, perché la misura sia semplice e utilizzabile" Da qui una riflessione su altri fronti collegati della mobilità sostenibile e ai provvedimenti introdotti in linea di indirizzo e che, per AVS, dovranno tradursi in voci di bilancio.

"Per chi vive in città, la leva per ridurre l'uso dell'auto è rendere la bicicletta una scelta sicura, e non coraggiosa: ciclabili continue e protette, incroci messi in sicurezza, collegamenti diretti con la stazione, parcheggi bici custoditi e abbondanti, zone 30. Dove questi elementi esistono, l'auto cala perché l'alternativa è più rapida e sicura, non perché sia vietata. Chiediamo che il Fondo sia accompagnato da investimenti coerenti.Benissimo anche l'impegno ad aprire un confronto con Hera, Heracomm e gli altri gestori per un Fondo utenze deboli che rafforzi gli strumenti per le famiglie in difficoltà e li estenda alle realtà non profit più esposte: associazioni, Terzo settore, centri sociali, impiantistica sportiva. Sono presìdi sostenuti in larga parte dal volontariato, che contrastano la solitudine e prevengono le fragilità: le bollette rischiano di metterne in discussione la stessa apertura.

Il fondo è una risposta necessaria all'emergenza, ma non può essere l'unica. Il vero risparmio passa da una transizione ecologica che ci renda più autonomi e capaci di produrre energia pulita: finché dipenderemo da fonti fossili e mercati internazionali, ogni crisi dei prezzi si scaricherà su famiglie, associazioni e impianti sportivi. Fotovoltaico su edifici pubblici e impianti sportivi, comunità energetiche aperte a cittadini, Terzo settore e piccole imprese, efficientamento degli immobili comunali riducono stabilmente i costi. Chiediamo che il bilancio affianchi al sostegno immediato una strategia strutturale.

Il Sindaco ha presentato le proposte come traccia di lavoro condivisa; restano da definire dimensioni, destinatari, criteri di accesso e coperture. Siamo disponibili a contribuire al percorso fino all'approvazione, convinti che la risposta vada costruita con le parti sociali e il Consiglio comunale.

Sollecitiamo la maggioranza a raccogliere l'invito del Sindaco, perché il Fondo per gli abbonamenti, con modulazione ISEE, e il Fondo utenze deboli trovino stanziamenti certi nel bilancio 2027-29, con emendamenti da definire prima dell'approvazione. Le intenzioni devono tradursi in voci di bilancio: solo così pendolari, famiglie e realtà di comunità avranno risposte concrete già dal 2027.

Resta fermo che su energia, personale e servizi i Comuni non possono essere lasciati soli: serve una risposta nazionale adeguata. Ma intanto Modena indichi con chiarezza da che parte stare" - chiude il Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra – Modena.