"Il futuro della sanità modenese non può essere deciso scegliendo semplicemente tra Policlinico e Baggiovara. Prima di stabilire dove concentrare reparti e investimenti, bisogna avere il coraggio di ripensare l'intera rete ospedaliera provinciale, ormai caratterizzata da strutture in larga parte datate e, in diversi casi, inadeguate". Lo dichiara Giovanni Bertoldi, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Modena, che ha presentato un ordine del giorno sul futuro del Policlinico, di Baggiovara e degli ospedali della provincia. Un cambio di rotta deciso quello di Bertoldi che nel primo Consiglio comunale sul tema si era dimostrato più possibilista sul piano-Mezzetti. Finora sul fronte no in casa Carroccio c'era solo Lodovica Boni da Castelfranco Emilia, ora anche il resto della Lega si allinea al dissenso.

"Il Policlinico, progettato negli anni 30, è stato ultimato nel 1963, mentre gli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo risalgono a epoche ancora precedenti. Negli ultimi decenni si è investito troppo poco nel rinnovamento complessivo del patrimonio ospedaliero, privilegiando interventi parziali rispetto a una programmazione strutturale di lungo periodo. Oggi si parla di circa 320 milioni di euro di investimenti per il Policlinico o di un'ipotesi da 550 milioni per ampliare Baggiovara. Sono cifre enormi, che impongono una riflessione seria: vogliamo continuare a spendere centinaia di milioni per adeguare edifici concepiti molti decenni fa oppure valutare anche la realizzazione di nuove strutture, moderne, efficienti e progettate per le esigenze sanitarie dei prossimi trent'anni? Per fare un confronto, il progetto del nuovo Ospedale Universitario di Novara, con 711 posti letto e 36 sale operatorie, prevede un investimento indicato in circa 530 milioni di euro. È evidente che occorre una valutazione economica comparativa tra ristrutturazioni e nuove costruzioni, considerando anche i costi futuri di manutenzione e gestione".

"Siamo contrari al declassamento del Policlinico a ospedale di bassa complessità, con un Pronto Soccorso ridotto a una sorta di CAU evoluto, così come alla sua chiusura in assenza di alternative concrete e documentate. Il Policlinico rappresenta un patrimonio sanitario, universitario e scientifico che non può essere progressivamente impoverito. Ma sarebbe altrettanto sbagliato concentrare tutte le risorse sui due ospedali cittadini, dimenticando il resto della provincia. Gli ospedali di Pavullo, Vignola e Mirandola hanno subito un progressivo depotenziamento, mentre Carpi necessita di interventi strutturali e organizzativi importanti. Continuare a indebolire i presidi periferici significa trasferire sempre più pazienti verso Modena, sovraccaricando strutture già sottoposte a forti pressioni".

"Particolarmente delicato è il problema dell'emergenza-urgenza. Quando le sale operatorie e le équipe disponibili non sono sufficienti, alcuni interventi urgenti devono essere differiti, con il rischio di maggiori complicanze e di un incremento della mortalità potenzialmente evitabile. Non possiamo, inoltre, ignorare le difficoltà dei collegamenti stradali, soprattutto dalla montagna e dalle zone periferiche della provincia, né pensare che l'elisoccorso possa da solo compensare la riduzione dei servizi ospedalieri territoriali".

"Con il nostro ordine del giorno chiediamo che nessuna decisione venga assunta senza dati completi e verificabili su posti letto, attività chirurgiche, esiti clinici, tempi di accesso, sicurezza degli edifici, costi e finanziamenti. Chiediamo inoltre l'aggiornamento del Piano Attuativo Locale, fermo al periodo 2011-2013, e un piano pluriennale di rinnovamento dell'intera rete ospedaliera. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria non può ricevere una delega in bianco su decisioni destinate a condizionare la salute dei modenesi per i prossimi decenni. Devono essere coinvolti i Consigli Comunali, i professionisti sanitari, l'Università, gli Ordini professionali e i cittadini. Non serve una contrapposizione tra chi difende il Policlinico e chi sostiene Baggiovara. Serve una visione complessiva della sanità modenese, che metta al centro la sicurezza dei pazienti, la qualità delle cure e il futuro dell'intera provincia. La sanità modenese ha bisogno di investimenti importanti, ma soprattutto di una strategia chiara e condivisa. Non possiamo permetterci di impegnare centinaia di milioni di euro senza sapere quale sistema ospedaliero vogliamo lasciare alle prossime generazioni" - chiude Giovanni Bertoldi.