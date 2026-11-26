La frattura logistica e clinica tra l'area dell'emergenza-urgenza e il percorso materno-infantile è da anni oggetto delle denunce di Daniele Giovanardi medico ed ex direttore del Pronto Soccorso di via del Pozzo. Oggi lo è tanto di più, alla luce del piano di ridimensionamento del Policlinico a favore di un ulteriore potenziamento dell’ospedale di Baggiovara.

"Il problema di fondo è che a Modena i bambini con politrauma e le donne gravide, per protocolli internazionali, devono essere portati al Policlinico, dove però non esiste una traumatologia, mentre gli adulti vanno a Baggiovara, con un maggiore rischio per entrambi, ovvero donne in gravidanza o pazienti pediatrici politraumatizzati"

Una criticità destinata ad acuirsi sensibilmente qualora il nuovo piano sanitario dovesse trasformare il Policlinico e il suo Pronto Soccorso in un semplice punto di "prossimità", svuotato delle alte specialità e con l'urgenza tutta concentrata a Baggiovara.

Da qui la netta contraddizione evidenziata dall'ex direttore: l'ingente investimento per la costruzione del nuovo edificio del Materno-Infantile al Policlinico rischierebbe di trasformare quel reparto nell'unica grande struttura specialistica superstite in via del Pozzo, isolata però dal resto dell'alta complessità emergenziale di cui avrebbe assolutamente bisogno.

"La soluzione più intelligente che ho prospettato per anni era quella di portare il Materno-Infantile a Baggiovara, in modo che anche i bambini e le donne gravide avessero le stesse opportunità di cura degli adulti, cosa che non è stata fatta: ora, con la realizzazione della nuova palazzina del materno infantile, stanno ultimando una cattedrale nel deserto, al Policlinico. La dedichino ad altro, magari a spazi universitari o laboratori, ma non perpetuino questo errore".

Parallelamente, Giovanardi difende con forza la funzione capillare e ospedaliera del Policlinico per la cittadinanza, opponendosi a uno spostamento massiccio dei servizi verso la periferia sud della città. "È fondamentale lasciare il Policlinico sul modello del vecchio Sant'Agostino: devono rimanere il Pronto Soccorso, l'ortopedia, la medicina, la cardiologia e tutte le specialità di base. Così i modenesi possono continuare ad andare tranquillamente in un polo centrale ed essere curati, senza dover raggiungere il deserto di Baggiovara, che per gli anziani diventa una meta impossibile".

Da qui un nuovo appello in questo caso a rivedere i piani prima che il riassetto diventi irreversibile: "Il Policlinico va ristrutturato per l'emergenza-urgenza e le cure di base, lasciando poi all'Università gli spazi eccedenti. Dopo trent'anni di errori, questa è l'unica soluzione pratica attuabile fin da domani, a vantaggio di tutta la comunità e, in particolare, della sicurezza delle donne in gravidanza e dei bambini".