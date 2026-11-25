Alla fine è arrivato anche il voto dei 47 sindaci. Unanime. Il Consiglio locale di Atersir, riunito martedì 24 novembre, ha deliberato il futuro perimetro del servizio idrico integrato: un unico bacino comprendente l'intera provincia di Modena, al quale si aggiungeranno i territori bolognesi di Crevalcore e Sant'Agata.

Una decisione dalle conseguenze industriali e politiche rilevanti. Perché chiude definitivamente la strada al mantenimento delle attuali concessioni autonome di Aiamg e Sorgeaqua, aprendo uno scenario nel quale entrambe le società, almeno per come le conosciamo oggi, scompariranno.

Già a marzo i sindaci soci di Aimag avevano scritto alla Regione e ad Atersir chiedendo se fosse possibile conservare un bacino idrico autonomo, coincidente con il territorio servito dalla multiutility della Bassa.

La risposta era arrivata ad aprile in modo netto. La normativa nazionale non consente affidamenti su bacini inferiori alla dimensione provinciale, salvo limitate eccezioni. Stessa posizione da Atersir.

I sindaci avevano comunque proseguito le interlocuzioni politiche, arrivando a cercare risposte anche a livello ministeriale. Ma senza individuare una strada alternativa.

Eppure il tema del sub-ambito ha continuato ad alimentare il dibattito. Quasi come chi, ricevuta una diagnosi sgradita, continua a consultare altri medici nella speranza di ottenere una risposta diversa. Fino alla deliberazione di martedì, che mette definitivamente la parola fine alla questione.

Nel bolognese

Prima del Consiglio locale modenese, anche quello di Bologna aveva affrontato la questione pochi giorni prima. Crevalcore e Sant'Agata Bolognese, oggi serviti da Sorgeaqua, avevano espresso la volontà di confluire nel futuro bacino di Modena.

Una decisione significativa. Sorgeaqua gestisce infatti il servizio in cinque Comuni, tre modenesi – Finale Emilia, Nonantola e Ravarino – e due bolognesi, attraverso infrastrutture interconnesse.

Tra le ipotesi esaminate da Atersir figuravano la separazione lungo i confini provinciali, il trasferimento dei tre Comuni modenesi nel bacino bolognese oppure l'aggregazione dei due Comuni bolognesi a Modena.

Alla fine è prevalsa quest'ultima soluzione. Anche Crevalcore e Sant'Agata hanno preso atto dell'impossibilità di conservare un sub-ambito autonomo, scegliendo di mantenere unite le reti esistenti all'interno di una gestione più ampia.

Il voto unanime di Modena ha completato il quadro.

La lettera del Comitato Aimag superata dai fatti

La decisione arriva appena dodici giorni dopo la lettera aperta del Comitato Aimag per il territorio, che chiedeva un intervento politico per salvaguardare le attuali gestioni, ipotizzando anche una fusione tra Aimag e Sorgeaqua o la costituzione di un bacino autonomo. Il Comitato aveva denunciato il rischio che la futura gara potesse compromettere la sopravvivenza delle due aziende.

Preoccupazioni comprensibili, ma che si scontrano con una realtà normativa già chiarita da Regione e Atersir, ora confermata dalla scelta delle amministrazioni locali. Del resto, dietro l'obbligo di superare le piccole gestioni c'è una precisa logica industriale. Un bacino più ampio permette di condividere strutture e competenze, ridurre le duplicazioni e programmare meglio gli investimenti sulle reti.

Economie di scala che possono tradursi in minori costi operativi e maggiore qualità del servizio. Un vantaggio potenziale per i cittadini, chiamati a sostenere attraverso le tariffe investimenti sempre più consistenti.

La difesa delle aziende territoriali deve quindi misurarsi anche con l'interesse degli utenti a una gestione più efficiente.

Aimag e Sorgeaqua, un destino segnato

Rimane il nodo industriale. Il 31 dicembre 2027 scadranno le concessioni di Aiamg, Sorgeaqua e HeraAcquaModena. Per il nuovo bacino si dovrà individuare un gestore attraverso una gara europea, una società mista oppure una gestione interamente pubblica in house. Qualunque sarà la scelta, gli equilibri cambieranno profondamente. Per Sorgeaqua, società costruita attorno alla gestione idrica di cinque Comuni, il superamento dell'attuale concessione mette in discussione la stessa ragione industriale della sua esistenza.

Per Aimag la questione è più complessa. L'idrico costituisce una parte essenziale delle attività del Gruppo e la prospettiva di competere su scala provinciale ha già spinto i soci pubblici a valutare possibili aggregazioni industriali con operatori di maggiori dimensioni.

Una strada che potrebbe consentire di salvaguardare il patrimonio aziendale, ma che segnerebbe comunque il superamento dell'attuale configurazione societaria.

La deliberazione di martedì non decreta giuridicamente la scomparsa delle due aziende. Ma rende difficile immaginare che possano continuare a operare con gli stessi assetti e le stesse funzioni.

Insomma, per mesi si è discusso di come conservare gli attuali bacini. Ora anche i sindaci hanno preso atto che quella stagione è finita. Resta da decidere come tutelare il patrimonio pubblico, i lavoratori e gli investimenti costruiti in decenni di attività. E il tempo, con le concessioni in scadenza tra poco più di un anno, comincia a essere poco.

Giuseppe Leonelli