La politica è l’arte di governare la dimensione della vita comune. La parola deriva, infatti, dal termine greco “polis” che richiama l’attività che si svolge in città per la vita della città.

La politica, dunque, si muove nella ricerca del bene di una comunità e, se democratica, in questo suo fare dialoga con la varietà di pensiero che caratterizza la collettività. Dialoga a porte aperte, non a porte chiuse!

Ci sono scelte politiche che attengono alla gestione ordinaria della vita comune e altre che attengono alla dimensione strategica per la loro rilevanza e il lungo tempo al quale vincolano.

Chi si muove in questo campo con responsabilità derivanti dal voto ottenuto dai cittadini dovrebbe ricercare, come il “buon padre di famiglia”, le scelte più efficaci per il benessere dei componenti la comunità locale.

Per questo, nella ricerca di tali scelte il politico è chiamato a muoversi assumendo tutte le necessarie informazioni riguardo al caso rispetto al quale dovrà prendere delle decisioni. Possibilmente riuscendo a distinguere il ruolo del consulente tecnico dal proprio ruolo, che è politico.

La scadenza della gara per il Servizio Idrico Integrato, fissata dalla Regione Emilia- Romagna al 31 dicembre 2027, rappresenta certo una scelta strategica per i comuni in cui il Servizio Idrico Integrato è gestito da Aimag. Comuni che sono chiamati a prendere decisioni capaci di raggiungere i migliori risultati in termini di qualità e di efficienza del servizio per cittadini e organizzazioni.

Come ambito territoriale ottimale tale scadenza individua il livello provinciale.

Ma cosa significa ambito ottimale per la Regione? Perché la Provincia è assunta come ambito minimo ottimale? Sulla base di quali indicatori la Regione è arrivata a definire ottimali gli ambiti di ogni Provincia della Regione? Perché non possono sussistere ambiti più ridotti? Qual è tecnicamente la dimensione minima ottimale assunta dalla Regione? Per definire tali ambiti sono stati verificati i livelli di qualità ed efficienza dei servizi prestati dalle aziende operanti nel territorio?

Una scelta razionale della politica a questo riguardo non può che basarsi sulle risposte alle domande precedenti e su una valutazione tecnica e sociale della qualità ed efficienza dei servizi pubblici ora diffusi da una gestione in reale controllo pubblico come quella di Aimag.

Dai sindaci dei nostri territori ci aspettiamo che si muovano in questa direzione, senza accettare acriticamente il mito della grande dimensione che potrebbe risolversi in una riduzione della qualità e in un aumento del costo del servizio ai cittadini.

Giliola Pivetti, presidente Comitato Aimag per il Territorio

Nella foto il presidente Aimag Valerio Pozzi