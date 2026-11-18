Buon pomeriggio Direttore,

visto il grande e costante interesse che Lei e La Pressa dedicate alla sanità modenese, mi permetto di interrompere per un attimo il dibattito sul Policlinico e su Baggiovara per riportare l'attenzione su un'importante denuncia pubblicata dal vostro giornale lo scorso 6 novembre, purtroppo rimasta finora senza alcuna reazione.

Mi riferisco all'articolo dal titolo "Modena, mezzo miliardo per Baggiovara? Ma gli hospice per i malati oncologici previsti dal PAL non ci sono". In quel pezzo veniva sottolineato un dato allarmante: per i tre hospice previsti dal Piano Attuativo Locale — uno per l'area sud, uno per il centro e uno per il nord — si è accumulato un ritardo nella costruzione che ha ormai raggiunto i quindici anni. Come giustamente scrivevate, di fronte a un'assistenza così delicata, rivolta a persone affette da patologie croniche inguaribili in fase avanzata o terminale, questi ritardi sono semplicemente inaccettabili. La stessa assistenza domiciliare, finora privilegiata dall'Ausl, si è rivelata insufficiente, come evidenziato sempre nel vostro articolo, costringendo così molte famiglie a cercare risposte nel reggiano o nel bolognese.

Negli ultimi anni mi sono impegnato in prima persona per la realizzazione dell'hospice nell'area nord, un percorso da cui oggi sono fuori per motivi personali. Posso testimoniare che l'iter per arrivare al rilascio del permesso di costruire ha dovuto subire lungaggini e ostacoli burocratici inimmaginabili. Nel frattempo sono state realizzate le opere di urbanizzazione, ma dall'inizio di quest'anno mi risuta che operativamente tutto si è nuovamente fermato. Manca infatti una parte consistente dei finanziamenti, risorse che dovevano arrivare dalle attività della Fondazione Hospice San Martino: un ente che negli anni ha svolto un lavoro meritorio raccogliendo donazioni importanti, ma non ancora sufficienti a coprire l'intero importo necessario.

Al di là delle responsabilità e delle dinamiche passate e presenti, credo sia arrivato il momento di un cambio di passo. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), oggi così giustamente concentrata sul futuro degli ospedali e del nuovo PAL dovrebbe farsi carico di un piano straordinario per portare finalmente a termine i tre hospice, obiettivo del precedente PAL. A titolo del tutto personale rivolgo quindi un appello al Presidente della CTSS e al Presidente della Provincia affinché si impegnino concretamente nel valutare compiutamente le tre situazioni, nel reperire i fondi mancanti e nel definire procedure chiare di affiancamento agli enti del Terzo Settore, che con grande dedizione stanno portando avanti un'impresa dal valore assistenziale, umano ed etico altissimo.

Cordiali saluti,

Stefano Cencetti