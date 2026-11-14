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Kimi Antonelli al Quirinale, celebrare un campione assoluto giustifica il dimenticare la residenza a San Marino?

Kimi Antonelli al Quirinale, celebrare un campione assoluto giustifica il dimenticare la residenza a San Marino?

Il riconoscimento del Capo dello Stato pone una questione sul rapporto fra appartenenza nazionale e contributo fiscale

2 minuti di lettura

Kimi Antonelli è un grande campione, forse non serve nemmeno dirlo: il suo successo in Formula 1 è motivo di orgoglio per Bologna e per l'Italia.

Ieri, venerdì 13 novembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricevuto al Quirinale. Antonelli gli ha donato il casco da gara, un incontro che ha riconosciuto il valore sportivo del giovane pilota e il prestigio che ha restituito all'automobilismo italiano.

C'è però un elemento che merita una riflessione: Antonelli vive a San Marino, dove si è trasferito con la famiglia. Una scelta legittima, come quella di chiunque decida di stabilire altrove la propria residenza, anche per ragioni fiscali. Quando tutto avviene nel rispetto delle regole, c'è poco da aggiungere o moraleggiare.


Ma la questione è un'altra, né morale né etica. È opportuno che il Capo dello Stato celebri ufficialmente, in nome dell'Italia, un atleta che ha scelto di risiedere fiscalmente in un altro Paese?

Ovviamente Antonelli è italiano, è cresciuto a Bologna e gareggia sotto la bandiera italiana, ma la residenza fiscale non è un dettaglio burocratico: determina anche a quale sistema nazionale vengono destinati i propri contributi economici.

Il Presidente della Repubblica ha piena facoltà di ricevere chi si distingue in campo sportivo, culturale o scientifico, resta però una differenza fra il riconoscimento del merito individuale e il significato pubblico di una celebrazione al Quirinale.

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Il primo riguarda i risultati ottenuti; il secondo chiama in causa anche il rapporto con la comunità nazionale.

Il giorno prima dell'incontro con Mattarella, Antonelli aveva ricevuto a San Marino il titolo di Commendatore dell'Ordine equestre di Sant'Agata. Una coincidenza che rende il quadro ancora più significativo: due Stati che rendono omaggio allo stesso campione, uno dei quali è anche il Paese in cui ha scelto di vivere.

La domanda resta: quando le istituzioni italiane attribuiscono un riconoscimento pubblico, è giusto considerare soltanto il merito sportivo oppure anche il rapporto concreto con il Paese che quel riconoscimento rappresenta?

Eli Gold

Foto Quirinale

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

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