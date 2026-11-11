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'Allarmi bomba a scuola, quando il sadismo tiene in scacco la città'

'Allarmi bomba a scuola, quando il sadismo tiene in scacco la città'

La lettura dello psicoanalista Maurizio Montanari degli episodi che questa mattina hanno interessato simultaneamente in istituto superiori e medi in tutta la provincia

2 minuti di lettura
Quanto accaduto negli istituti scolastici di Modena e della provincia, generando un fortissimo allarme sociale, può essere letto, sul piano psicoanalitico, attraverso una particolare configurazione del rapporto con l'altro: quella del sadismo.
Il sadico non è semplicemente colui che procura sofferenza. È, soprattutto, colui che sa far vibrare l'angoscia dell'altro, trasformandola nel luogo del proprio possesso.

Dietro simili condotte possiamo ipotizzare soggetti umbratili, spesso incapaci di stabilire un autentico legame sociale, individui che vivono ai margini delle relazioni, talvolta attraversati da profonde frustrazioni, da esperienze di esclusione o da un rapporto fallimentare con il mondo.
È proprio in questa condizione che può prendere forma un desiderio di rivalsa, non attraverso il riconoscimento dell'altro, ma mediante il suo assoggettamento.

Seduto davanti a un computer, protetto dall'anonimato, il soggetto scopre di poter esercitare un potere immenso. Bastano poche email minacciose per paralizzare le scuole, mobilitare le forze dell'ordine, gettare nell'angoscia centinaia di famiglie e tenere in scacco un'intera città.
Il piacere sadico risiede precisamente in questo: sapere che l'altro è nelle proprie mani, che la sua tranquillità dipende da un proprio gesto, che la sua angoscia può essere accesa e alimentata a piacimento.
Non è nemmeno necessario che la minaccia venga realizzata.
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Anzi, talvolta è proprio la sua sospensione, il suo continuo ripresentarsi, a garantire la persistenza dell'angoscia e, con essa, del godimento.

Il sadico non cerca necessariamente di distruggere l'altro. Cerca di mantenerlo in una condizione di soggezione, di farlo vivere nell'attesa di qualcosa di terribile che potrebbe accadere in qualsiasi momento.
Naturalmente, una simile lettura non consente di formulare diagnosi sugli autori, la cui identità e le cui motivazioni devono essere accertate. Permette, tuttavia, di interrogare la logica soggettiva che può sostenere queste condotte.
La dimensione più inquietante del sadismo non è soltanto la volontà di fare del male, ma la pretesa di diventare il padrone dell'angoscia altrui. Della città
E quando questo meccanismo investe una collettività, il soggetto può arrivare a godere dell'idea che un'intera città viva, anche solo per qualche ora, sotto il dominio della sua volontà.
È il paradosso di un soggetto che, forse incapace di trovare un posto nel legame sociale, cerca di conquistarselo attraverso il terrore che riesce a suscitare.

Maurizio Montanari - psicoanalista
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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