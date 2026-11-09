Il ‘campo largo’ del Pd in ritardo su tutto? Ci pensa Landini con la sua Cgil e lo sciopero generale

Il ‘campo largo’ del Pd in ritardo su tutto? Poco male, ora ci penso con la Cgil e lo sciopero generale. Questo deve avere pensato il potente leader diessino della Cgil Maurizio Landini di fronte alle difficoltà, ai ritardi, ai litigi e agli scontri tra le segreterie del Pd, dei 5Stelle, della Sinistra e dei Verdi, che non riescono ancora ad abbozzare un programma di governo, ad approvarlo e ad indire le primarie per la scelta del candidato premier della sinistra stessa.

E di fronte a questi continui rinvii, date non fissate, spaccature su alcuni punti chiave del programma (Ucraina, immigrazione clandestina, cannabis, patrimoniale, primarie a due o a più concorrenti, le perplessità dei centristi e dei riformisti di fronte alla spavalda invadenza dei massimalisti alla sinistra del Pd di Schlein), il prode Landini, al comando delle sue truppe fedeli e allineate, ecco decidere di organizzare uno sciopero generale per venerdi 20 novembre, con la partecipazione di tutte le categorie di lavoratori, compresi quelli della sanità e dei trasporti, con le prevedibili gravi conseguenze sugli utenti e i cittadini come abbiamo visto in precedenti situazioni analoghe, per una auspicata invasione della capitale.

Con slogan e cartelli facilmente prevedibili: abbasso la Meloni, Meloni dimettiti, governo incapace, aumenti salariali per tutti, smascherando le vere ragioni dello sciopero generale, non tanto contro la manovra di bilancio, quanto invece l’inizio vero e proprio della campagna elettorale: uno sciopero politico dunque come ci aveva abituato la stessa Cgil in passato.





Se l’accordo a sinistra, ha pensato Landini, non riescono a trovarlo Schlein e Conte, ci penso io a fare la voce grossa e a indurli, con la forza della piazza, a farli sedere attorno ad un tavolo e a mettersi d’accordo sia sul programma che sul nome del leader della coalizione anti-Meloni.

Dimenticandosi che, con questa decisione, egli ha sancito la rottura sindacale perchè né Cisl né Uil hanno aderito a questa agitazione nazionale chiaramente politica. Una unità sindacale peraltro che era già stata messa a dura prova nei mesi scorsi col rifiuto della Cisl di sostenere certe posizioni oltranziste della Cgil, ma che ora ha assunto caratteristiche più gravi mettendo a disagio chi grida e si appella alla unità dei lavoratori. Ma Landini dimostra una volta ancora di anteporre le ragioni del partito, il Pd, a quelle del sindacato dei lavoratori, la Cgil.

E cosi ci si prospetta un venerdi difficile, quello del venti novembre, tra scontri, danneggiamenti, minacce e blocchi stradali, con traffico paralizzato nelle città e sulle autostrade, con

prevedibili vetrine in frantumi e auto danneggiate e largo uso di sassi, pietrini e paletti delle insegne stradali divelti e utilizzati contro carabinieri e polizia.





E anche Modena si sta preparando per l’occasione come hanno già dichiarato le associazioni fiancheggiatrici del Pd come Anpi, Arci, Uisp, Centri sociali, il movimento studentesco, i sindacati di categoria della Cgil come scuola, sanità, metalmeccanici e altri che hanno già predisposto cortei in città per quanti nonandranno al maxi raduno romano.

Quasi una riedizione, insomma, della “gioiosa macchina da guerra” di Occhiettana memoria, con l’intento di portare il più possibile di persone in piazza, con la motivazione ufficiale di modificare la finanziaria, in realtà per dare inizio alla ‘vera’ campagna elettorale visti i ritardi e le difficoltà dei partiti delle ‘larghe intese’ vittime delle loro divisioni interne.





Cesare Pradella