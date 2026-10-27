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Modena, ma il sindaco Mezzetti sa davvero cosa significherebbe trasferire il Policlinico?

Modena, ma il sindaco Mezzetti sa davvero cosa significherebbe trasferire il Policlinico?

Il trasferimento di un Policlinico è quindi un intervento di rigenerazione urbana e di politica socio-economica e non di semplice programmazione sanitaria

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Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti nel presentare in Consiglio comunale il suo progetto sul parziale (per ora) trasloco del Policlinico a Baggiovara, ha finalmente parlato anche del problema viabilità, che non è solo questione di strade, ma di maggiori costi di trasporto per utenti e dipendenti.

Ma non ha parlato o non ha presente un problema ben più pesante che il Consiglio comunale dovrà prima o poi considerare: l'impatto economico massiccio e multidimensionale conseguente al trasferimento da una zona all'altra della città del Policlinico.

Si traduce in perdite e costi diretti e indiretti per il tessuto urbano il commercio ed i cittadini:

-svalutazione immobiliare della zona attuale del Policlinico, in alcuni casi in Italia si è determinata una desertificazione della zona della struttura trasferita, forse per Modena non si arriverà alla desertificazione ma alla svalutazione senza alcun dubbio e già da questi annunci.

-diminuzione (in alcuni casi crollo) del commercio di prossimità: bar ristoranti alberghi, farmacie e attività commerciali in genere perdono fatturato per la mancanza di addetti alle attività complessive del Policlinico oltre che i parenti di degenti fuori sede.

-riduzione delle rendite immobiliari con riduzione della domanda di affitti per medici, specializzandi, infermieri e studenti.


Parallelamente si assisterà a una esplosione di segno opposto di questi tre aspetti nella area del trasferimento.

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In definitiva: impatto urbanistico e sociale significativo da considerare adeguatamente nel governo della città.

A ciò si aggiungono i costi, che la storia pluriennale di Sant'Agostino ed Estense dovrebbe aver insegnato (senza parlare delle acciaierie): le strutture lasciate vuote richiedono costi continui per 'tenerli in piedi' o costi maggiori per l'abbattimento di parti o per interventi di bonifica ambientale, con rimozione non solo di semplici macerie, ma nel caso di ospedali di rifiuti speciali. Senza tralasciare spese di sorveglianza e di manutenzione che un immenso complesso immobiliare richiede per evitare occupazioni o degrado strutturale.

Il trasferimento di un Policlinico è quindi un intervento di rigenerazione urbana e di politica socio-economica e non di semplice programmazione sanitaria schematizzabile in: rimodulazione dei flussi di mobilità e trasporti, valorizzazione di aree decentrate e allegerimento del centro (ed a Modena l'area Policlinico possiamo definirla pressochè centrale), destino delle aree dismesse.

 

E' evidente infatti che la sanità decide cosa mettere dentro le mura, ma è l'urbanistica che decide come cambierà la vita di tutta la città. Ed infatti Baggiovara non è stata una scelta della sanità (che si occupò di funzioni e attività integrate Ausl e rapporto tra presidi ospedalieri provinciali e Baggiovara-Policlinico) ma di tutto un iter istituzionale del Consiglio Comunale.

Per tappe quel percorso si può riassumere così:

-1987 «Linee per il piano dell’edilizia sanitaria»: Nuovo Ospedale a Baggiovara, con commissioni tecniche e assessore Mariangela Bastico

-1989 approvazione studio di fattibilità in Consiglio Comunale

-1991 in Consiglio Comunale «Il Polo Ospedaliero di Baggiovara»: sindaco Alfonsina Rinaldi

Per poi pervenire infine al 1993 con l'autorizzazione di Regione e Ministero e l'avvio dei lavori.

Eli Gold

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

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