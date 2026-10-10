Sanità modenese, i sei primari eroi per un giorno. Urologia allo stremo, Altini celebra la dialettica

Peccato che la dialettica, per quanto ottima, non sostituisca i medici che mancano, non alleggerisca il lavoro degli infermieri e soprattutto non accorci le liste d'attesa.
Basta guardare cosa sta accadendo all'Urologia modenese.
Secondo quanto confermato a La Pressa, gli urologi effettivamente in servizio sarebbero oggi appena cinque. Una decina d'anni fa sarebbero stati quindici. Due terzi dell'organico persi in dieci anni.
Eppure sul sito ufficiale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria figurano ancora dieci medici. Qual è il numero reale? Perché questa discrepanza?
Nel frattempo, come confermato anche dalle denunce sindacali, i carichi di lavoro sarebbero diventati sempre più pesanti, anche per il personale infermieristico, mentre l'attività sarebbe stata progressivamente ridimensionata, concentrando le risorse disponibili soprattutto sulla chirurgia.
E le liste d'attesa?
C'è poi la questione delle soluzioni organizzative per abbattere le liste d'attesa, tra cui la possibilità di distribuire l'attività chirurgica su più ospedali.
‘Perché un chirurgo non è un tecnico itinerante da spostare a piacimento e una sala operatoria non è una stanza nella quale basta entrare per cominciare a operare. È una squadra fatta di anestesisti, infermieri, strumentisti, apparecchiature, procedure condivise e competenze che devono lavorare in perfetta sintonia’ - fanno notare tra i corridoi delle strutture ospedaliere. Distribuire l'attività su più sedi può funzionare, certamente. Ma servono personale, organizzazione e condizioni di lavoro sostenibili. Non basta chiedere ulteriori sacrifici a professionisti già sottoposti a pressioni enormi. Il rischio, altrimenti, è di accelerare proprio quella perdita di competenze che la sanità pubblica non può permettersi.
E ancora, cosa stanno facendo le aziende sanitarie modenesi per trattenere i chirurghi più preparati?
E chi rimane? Deve lavorare ancora di più, con organici sempre più ridotti e responsabilità sempre maggiori. Un circolo vizioso che nessuna «ottima dialettica» può interrompere. Sicuramente i chirurghi non si trattengono con i comunicati stampa: servono condizioni di lavoro sostenibili, prospettive professionali e retribuzioni capaci di riconoscerne le competenze.
E a proposito dei sei primari, emerge un'ultima domanda: il Giuramento di Ippocrate contempla anche la possibilità di cambiare idea nel giro di una settimana? Naturalmente cambiare opinione è un diritto. Ma il Giuramento professionale dei medici richiama espressamente l'autonomia di giudizio e il dovere di contrastare ogni indebito condizionamento. Allora sarebbe interessante capire che cosa abbia determinato una retromarcia tanto rapida. Quali problemi sono stati risolti? Quali garanzie sono state ottenute? Che cosa è cambiato, concretamente, tra la denuncia delle criticità e l'improvvisa celebrazione del dialogo?
Perché mentre ai vertici si celebra l’ottima dialettica, nei reparti si lavora con risorse sempre più limitate e fuori dagli ospedali ci sono cittadini che aspettano di essere curati.
Beatrice Lazzari