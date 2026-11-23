Poco più di due mesi fa, un devastante incendio ha quasi incenerito il nido e la scuola dell’infanzia di Ganaceto, tanto da renderli non più utilizzabili; si tratta di una struttura molto recente e moderna che aveva preso il posto del vecchio edificio storico di cui sarebbe ricorso l’80esimo anniversario.

Parliamo, quindi, di servizi dell’infanzia nati nel primissimo dopoguerra, ad opera di istituti religiosi, per far crescere in un ambiente educativo i figli delle donne lavoratrici che, in Emilia, anche allora, erano molte. Nei decenni successivi, sarebbero stati Comuni e Stato ad assumersene, prioritariamente, la gestione, lasciando ai privati, soprattutto enti cattolici, quanto non riuscivano a coprire direttamente.

A Ganaceto, una frazione a nord della città, facente parte delle Quattro Ville, non vi sono altre realtà, oltre alla parrocchia e ad una associazione di cittadini, che possano animare la comunità. Il nido e la scuola dell’infanzia non erogavano solo un servizio, ma rappresentavano molto di più: un elemento importante di aggregazione e di socializzazione, non solo destinato ai residenti, ma allargato anche a quanti trovavano in quella scuola una attività di eccellenza.

L’incendio ha azzerato tutto, ma, in molti, era rimasta la speranza di un nuovo inizio. Questa speranza era stata corroborata da quanto accaduto nei giorni successivi.

Infatti, nei giorni immediatamente successivi, vi è stata una grande risposta corale. Le istituzioni territoriali si sono mosse con grande tempestività ed efficienza per trovare soluzioni al problema delle famglie che, da un giorno all’altro, avrebbero potuto trovarsi prive di un servizio essenziale.

In un batter d’occhio, è stata individuata la scuola di San Pancrazio, libera da pochi mesi, come sede provvisoria della scuola dell’infanzia, consentendo così di dare continuità al servizio.

Ma non solo; in un attimo, è stata trovata una nuova sede, anch’essa provvisoria, per il nido, in una struttura di Soliera. Si potrebbe dire… cose mai viste….., o meglio, cose che qui da noi, per fortuna, si vedono ancora.

Ma non è tutto.

Alla richiesta di arredi e di materiali per le nuove strutture vi era stata una risposta eccezionale, quasi commovente, dei cittadini. In pochi giorni, è arrivato tutto il necessario per avviare le attività.

E questo, occorre dirlo, è il bello di Modena; di una Modena rappresentata dalle sue istituzioni, ma anche dai proprio cittadini. Occorre sottolinearlo: è stato un bel gioco di squadra. Complimenti.

Nei giorni scorsi, purtroppo, è arrivata una notizia, tanto attesa, quanto temuta: il gestore non intende riprendere l’attività; troppo costosa e impegnativa.

Su questo, non posso, né voglio entrare. Gestire servizi, oggi, comporta, come si è visto nel caso di Ganaceto, anche importanti responsabiltà che non tutti sono disposti ad accollarsi. Una decisione, se si vuole, discutibile, ma assolutamente comprensibile.

Un vero peccato per una bella storia, durata 80 anni, che ha mantenuto viva la frazione di Ganaceto. Ci sarà un piano B?

La lettera dei genitori della scuola, pubblicata nei giorni scorsi, solleva però un altro importante problema; in un periodo in cui, molti enti pubblici, anche di sinistra, cedono a privati di diverso tipo importanti settori del welfare, c’è qualcuno che controlla tra quanto dichiarato e quanto esistente, anche in materia di sicurezza? O andiamo sulla fiducia e poi capita quello che capita?

Il tema era tornato di grande attualità anche in occasione delle problematiche riscontrate negli alloggi delle Costellazioni.

Franco Fondriest