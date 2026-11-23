"Apprendiamo con forte preoccupazione gli sviluppi della crisi che sta coinvolgendo VF Costruzioni, una realtà che negli anni ha rappresentato un'importante presenza nel settore delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, soprattutto nella delicata fase di ricostruzione post-terremoto". A parlare è Lorenzo Calzolari, coordinatore di Sinistra Italiana della Bassa Modenese.

"Come forza politica non possiamo che esprimere forte preoccupazione e sconcerto per una vicenda che rischia di avere pesanti conseguenze sociali e occupazionali sul territorio. Colpisce in particolare che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, questa crisi emerga dopo un esercizio chiuso con risultati economici positivi, con un fatturato di circa 92 milioni di euro e utili per oltre 650 mila euro. In una fase particolarmente delicata, il nostro primo pensiero va alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, alle loro famiglie e a tutti coloro che oggi vivono una condizione di forte incertezza rispetto al proprio futuro occupazionale e reddituale. A loro esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza".

"La situazione che si è determinata richiede il massimo senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. È necessario attivare ogni possibile confronto e ogni strumento disponibile per evitare ulteriori ricadute occupazionali e per garantire la continuità lavorativa del maggior numero possibile di dipendenti - continua Sinistra Italiana -. Per questo chiediamo alle istituzioni competenti, a partire dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Regione Emilia-Romagna, dagli enti locali interessati e ai soggetti coinvolti nelle procedure in corso, di mettere in campo tutte le iniziative utili per favorire una soluzione positiva della vertenza. È fondamentale che venga perseguita con determinazione ogni ipotesi industriale e occupazionale in grado di tutelare i posti di lavoro, garantire la continuità dei cantieri e preservare il patrimonio di competenze professionali costruito nel tempo dai lavoratori dell'azienda".

"In un settore strategico come quello delle costruzioni, non possiamo permettere che il prezzo della crisi ricada esclusivamente sui lavoratori. Servono impegno, confronto e responsabilità affinché siano individuate tutte le soluzioni possibili per la salvaguardia occupazionale e per la tutela delle persone coinvolte. Continueremo a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, sostenendo ogni iniziativa volta a difendere il lavoro, l'occupazione e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di VF Costruzioni".