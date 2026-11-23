Una critica a tutto campo alla legge di bilancio del governo in discussione e al ruolo assunto dall'Italia in Europa. Antonio Maria Rinaldi, già parlamentare europeo e da giugno responsabile economico di Futuro Nazionale, è a dir poco critico sul governo. 'Un governo che ha deluso promesse e aspettative' afferma all'incontro su sicurezza ed economia organizzato dal coordinamento provinciale di Futuro Nazionale Modena all'auditorium Confcommercio di via Piave alla presenza dei vertici provinciali e regionali del movimento e, come altro relatore, Giorgio Carta, responsabile nazionale del Dipartimento sicurezza di Futuro Nazionale.

Rinaldi afferma che la stessa nascita di Futuro Nazionale è frutto di questo scontento e di tale delusione rispetto alle promesse non onorate dal governo. "Se questo governo, che si accredita come governo di centrodestra, avesse mantenuto gran parte delle promesse elettorali, molto probabilmente Futuro Nazionale non sarebbe nato. Il movimento nasce da un vuoto che si è creato nel centrodestra tra ciò che era stato promesso e ciò che è stato effettivamente realizzato".

Nel merito dei temi economici di propria competenza, il rapporto con l'Unione Europea. Secondo Rinaldi, il governo avrebbe rinunciato a mettere in discussione un modello che non starebbe producendo risultati per i cittadini europei. "Ci saremmo aspettati un atteggiamento molto più incisivo nei confronti di Bruxelles e della presidente Ursula von der Leyen", ha sostenuto. "Non mi accontento di ritagliare piccoli vantaggi dentro un'agenda scritta da altri. L'Italia avrebbe dovuto dire chiaramente che quell'agenda va cambiata perché i risultati economici sono sotto gli occhi di tutti. Una posizione che sarebbe stata agevolata dal fatto che Germania, Francia e Spagna attraversano difficoltà economiche e politiche evidenti. Per una volta l'Italia aveva una posizione relativamente forte e avrebbe potuto far valere le proprie ragioni. Questo però non è stato fatto".

La parte più dura dell'intervento ha riguardato la manovra economica. In particolare Rinaldi ha contestato la riduzione della rivalutazione delle pensioni per milioni di assegni superiori a quattro volte il minimo. "Parliamo di pensioni da circa 1.800 euro netti al mese, non di pensioni d'oro", ha sottolineato. "Sono persone che hanno lavorato una vita, hanno pagato contributi e tasse e spesso aiutano figli e nipoti ad arrivare a fine mese". Secondo il responsabile economico di Futuro Nazionale si tratta di una misura che rischia di colpire una vasta fascia del ceto medio italiano. "Se il governo voleva far arrabbiare tre milioni e mezzo di pensionati, difficilmente avrebbe potuto trovare un modo migliore", ha dichiarato. "L'inflazione reale, quella che le famiglie vedono quando vanno a fare la spesa, è molto più alta di quella indicata dalle statistiche e ridurre la rivalutazione delle pensioni significa impoverire ulteriormente queste persone. Per questo Futuro Nazionale ha proposto di mantenere la rivalutazione piena fino a sei volte il trattamento minimo. A noi non interessa mettere una bandierina", ha spiegato Rinaldi. "Ci interessa che il beneficio arrivi agli italiani. Se il governo correggerà questa scelta ne saremo comunque contenti".

Ampio spazio è stato dedicato anche alla fiscalità e alle partite Iva. Pur riconoscendo il valore di ogni riduzione delle tasse, Rinaldi ha criticato le rigidità del sistema della flat tax. "Quale Paese civile può permettersi norme che spingono le persone a lavorare meno o a rinviare una fattura per non perdere i benefici fiscali?", si è chiesto. "Lo Stato dovrebbe incentivare il lavoro e la crescita, non scoraggiarli".

Tra gli emendamenti proposti da Futuro Nazionale anche misure per il mondo della scuola. "Il problema non è soltanto il numero degli insegnanti", ha spiegato. "Molti vincitori di concorso rinunciano perché vengono mandati a centinaia di chilometri da casa e non riescono a sostenere i costi degli affitti". Da qui la proposta di un contributo di 250 euro mensili destinato ai docenti costretti a trasferirsi.

Non meno severo il giudizio sul capitolo sanità. Rinaldi ha contestato la scelta di destinare risorse ai voucher per prestazioni private rivolti agli over 75. "Quei fondi dovrebbero essere utilizzati per rafforzare direttamente il Servizio sanitario nazionale", ha affermato. "Se una persona anziana deve aspettare un anno per una visita o un esame diagnostico significa che il sistema va potenziato, non aggirato".

Tra le proposte avanzate anche la possibilità di destinare il 5 per mille alle forze dell'ordine. "Sono servitori dello Stato che ogni giorno mettono a rischio la propria sicurezza per proteggere i cittadini", ha dichiarato. "Non vedo perché i contribuenti non debbano poter scegliere di sostenere direttamente il loro lavoro".

In chiusura Rinaldi ha rivendicato il metodo seguito da Futuro Nazionale nell'esame della manovra. "Sono stati presentati migliaia di emendamenti, molti dei quali dalla stessa maggioranza. Noi abbiamo scelto un'altra strada", ha concluso. "Abbiamo presentato poco più di cinquanta proposte mirate, intervenendo sui punti che riteniamo più importanti per pensionati, famiglie e imprese. Forse saranno bocciate, ma era nostro dovere dimostrare che esiste un'alternativa a questa finanziaria".